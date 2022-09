Κόσμος

Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι

Μακελειό με δέκα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση στο Σασκάτσουαν. Δυο ύποπτοι για επιθέσεις με μαχαίρι.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε κατά συρροή επιθέσεις με μαχαίρια χθες Κυριακή σε δύο απομονωμένες κοινότητες του Καναδά όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες, ανακοίνωσε η αστυνομία, που έχει αποδυθεί σε ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει και να συλλάβει δύο υπόπτους.

Ανταποκρινόμενη στις απεγνωσμένες κλήσεις για βοήθεια, η αστυνομία βρήκε δέκα πτώματα στην κοινότητα αυτοχθόνων Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον και στη γειτονική κοινότητα Γουέλντον, στην επαρχία Σασκάτσουαν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, δήλωσε η υποδιευθύντρια της βασιλικής χωροφυλακής του Καναδά, η Ρόντα Μπλάκμορ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Πολλά άλλα θύματα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 15 έχουν μέχρι στιγμής διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία», πρόσθεσε η αξιωματικός. Διευκρίνισε πως η αστυνομία αναζητεί «δύο υπόπτους» και ότι διενεργεί έρευνα σε «αρκετούς τόπους εγκλημάτων».

Οι αρχές κατονόμασαν τους δύο λευκούς υπόπτους, ανέφεραν πως πρόκειται για τους Ντέιμιεν Σάντερσον και Μάιλς Σάντερσον, 31 και 30 ετών αντίστοιχα, διευκρινίζοντας πως κινούνταν με αυτοκίνητο τύπου crossover SUV, ένα μαύρο Nissan Rogue.

Έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που κάνουν «το μέγιστο» για να τους συλλάβουν, σύμφωνα με την υποδιευθύντρια Μπλάκμορ.

«Οι επιθέσεις στη Σασκάτσουαν (...) ήταν φρικιαστικές και θλιβερές. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που έχασαν κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο και αυτούς που τραυματίστηκαν», ανέφερε ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό μέσω Twitter.

Η αστυνομία έλαβε την πρώτη κλήση χθες στις 05:40 (τοπική ώρα· 14:40 ώρα Ελλάδας), που έκανε λόγο για επίθεση με μαχαίρι στην κοινότητα Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον, που ακολουθήθηκε κι από άλλες.

Η κοινότητα των 2.500 κατοίκων κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στους κατοίκους της επαρχίας Σασκάτσουαν συστήθηκε εξάλλου να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Η Νταϊάν Σιρ, που ζει στην κοινότητα Γουέλντον (200 κάτοικοι), δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Canadian Press ότι ο γείτονάς της, που ζούσε μαζί με τον εγγονό του, δολοφονήθηκε. «Είμαι πολύ ανάστατη, έχασα έναν καλό γείτονα», είπε.

«Ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση»

Οι αρχές θεωρούν ότι «ορισμένα» από τα θύματα υπέστησαν «στοχευμένες» επιθέσεις από τους δύο υπόπτους, όμως άλλα μπήκαν στο στόχαστρό τους «τυχαία», σύμφωνα με την κυρία Μπλάκμορ, η οποία έκρινε πως θα ήταν δύσκολο και πρόωρο να γίνει οποιαδήποτε εικασία για τα κίνητρά τους.

Οι ύποπτοι αναφέρθηκε ότι θεάθηκαν στη Ρετζίνα, την πρωτεύουσα της επαρχίας, σε απόσταση 300 χιλιομέτρων προς νότο.

Η υποδιευθύντρια της χωροφυλακής επισήμανε ότι οι δύο ύποπτοι μπορεί να έχουν αλλάξει αυτοκίνητο.

Ο συναγερμός και οι έρευνες επεκτάθηκαν στις δύο γειτονικές επαρχίες Μανιτόμπα και Αλμπέρτα. Η περιοχή των ερευνών είναι αχανής, το μέγεθός της είναι σχεδόν ίσο με τη μισή Ευρώπη.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Σασκάτσουαν ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα εκτάκτου ανάγκης για να αντιμετωπιστεί ο «υψηλός αριθμός ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση».

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται στο στάδιο της διαλογής ή δέχονται φροντίδες σε διάφορες μονάδες και ότι έγινε έκκληση να κινητοποιηθεί περισσότερο προσωπικό για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση», πρόσθεσαν.

Τρία ελικόπτερα και γιατρός στάλθηκαν στις κοινότητες από το Σασκατούν και τη Ρετζίνα για την αεροδιακομιδή των ανθρώπων που έφεραν τραύματα από μαχαίρια.

Η χθεσινή επίθεση είναι ανάμεσα στις πιο πολυαίμακτες στη σύγχρονη ιστορία του Καναδά, χώρα ασυνήθιστη σε τέτοια μακελειά, που είναι αντίθετα συχνά στις γειτονικές ΗΠΑ.

Οι αυτόχθονες του Καναδά, κάτι λιγότερο από το 5% του πληθυσμού 38 εκατομμυρίων, αντιμετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα φτώχειας και ανεργίας και έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από τους υπόλοιπους Καναδούς.

Ο πρωθυπουργός Τριντό τόνισε πως η κυβέρνησή του βρίσκεται σε απευθείας επικοινωνία με την αυτοδιοίκηση στην Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον και είναι «έτοιμη να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί».

