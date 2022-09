Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Ανδρουλάκης: Αίτημα στην ΑΔΑΕ για τον φάκελο της υπόθεσής του

Τι ζητά από την Αρχή Διαφάνειας και Απορρήτου Επικοινωνιών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



Aίτηση στην Αρχή Διαφάνειας και Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με την οποία ζητάει να του χορηγηθεί ο φάκελος και το διαθέσιμο υλικό των ελέγχων που έχει κάνει για να προβεί στις νομικές ενέργειες υπεράσπισης των δικαιωμάτων του.

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει, συγκεκριμένα:

«Χθες κατατέθηκε ηλεκτρονικά αίτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην ΑΔΑΕ με την οποία ζητείται:

1) Να χορηγηθεί πλήρες αντίγραφο του φακέλου της παρακολούθησης, που θα εξαχθεί από την Ομάδα Ελέγχου της Αρχής κατά τον διενεργούμενο έλεγχο στην ΕΥΠ και αμέσως μόλις αυτός περιέλθει στην ΑΔΑΕ.

2) Να χορηγηθεί αντίγραφο του μηνύματος που έλαβε η Αρχή και που περιέχει όλο το κείμενο της διάταξης που επιβάλλει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του κ. Ανδρουλάκη, καθώς και της σχετικής αλληλογραφίας, όπως περιέχεται στο αρχείο εισαγγελικών διατάξεων άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών κατ' άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 2225/1994 (όπως ισχύει), για το οποίο, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενημερώνει «σε κάθε περίπτωση» τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, όπως το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εν προκειμένω.

Όπως σημειώνεται στην αίτηση, η άρνηση του πρώην και του νυν Διοικητή της ΕΥΠ καθώς και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού να παράσχουν ενημέρωση ενώπιον της Βουλής, διαμορφώνει μια πρωτόγνωρη σε βάρος των δικαιωμάτων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατάσταση κατά την οποία δεν πληροφορείται για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ώστε να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του έναντι παντός ποινικά, πειθαρχικά και αστικά υπευθύνου. Επιπλέον δεν δύναται να αμυνθεί μπροστά σε κυβερνητικές ή άλλες διαρροές ανυπόστατων φημών».

