Πολιτική

Ανδρουλάκης για παρακολουθήσεις: Το δήθεν επιτελικό κράτος αποδείχθηκε παρακράτος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μητσοτάκης και Τσίπρας επιθυμούν να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας, ανέφερε ο Ν. Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα έχει ανάγκη να γυρίζει σελίδα.

Το σαφές μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής θα παραμείνει σταθερά στην αυτόνομη πορεία του έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ζάππειο σε πυκνό ακροατήριο στελεχών, μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κλείνοντας τις διήμερες εκδηλώσεις για την επέτειο των 48 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Θέτοντας ψηλά το πήχη τόνισε: «Το δικό μας στοίχημα δεν είναι με ποιούς θα πάμε για να διαχειριστούμε απλώς τις υπάρχουσες δομές εξουσίας. Το στοίχημά μας είναι να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό!»

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος «το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι έτοιμο να ξαναπιάσει το νήμα της ιστορικής του διαδρομής για να ανοίξει νέο δρόμο ελπίδας για τη χώρα».

«Δεν αξίζει η πατρίδα μας να μετεωρίζεται από την κυβέρνηση που όλοι έψαχναν τον κολλητό του κ. Τσίπρα, στην κυβέρνηση που όλοι ψάχνουν τον ανιψιό του κ. Μητσοτάκη», συμπλήρωσε.

«Το φακέλωμα και το ελάτε στο τμήμα να ενημερωθείτε για υπόθεσή σας σταμάτησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, για αυτό δεν ανέχομαι να μου ψιθυρίσουν στο αυτί.

Δεν θα συμμετάσχω στις παρανομίες τους», ανέφερε με θυμό για την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε δηκτικά ότι «το δήθεν επιτελικό κράτος αποδείχθηκε παρακράτος» και κάλεσε τον πρωθυπουργό , Κυριάκο Μητσοτάκη, ως προϊστάμενο της ΕΥΠ να δώσει εντολή για άρση του απορρήτου ώστε να ενημερωθούν όλοι για τον λόγο παρακολούθησής του. «Δεν θα αφήσω καμία σκιά στην πολιτική μου πορεία» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζητώντας από τους δημοκρατικούς πολίτες να συμπράξουν σ΄ενα μέτωπο θωράκισης των θεσμών . Δεν πρέπει να συνηθίσουμε σε έναν αντισυνταγματικό μιθριδατισμό όπου όλο το πολιτικό σύστημα, ακόμη και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μπορούσαν να τεθούν υπό παρακολούθηση, χωρίς ποτέ να μάθουμε το λόγο, σύμφωνα με το θεώρημα του κ. Μητσοτάκη».

Υπερασπίστηκε τις σταθερές θέσεις για τα ελληνοτουρκικά λέγοντας ότι δεν δέχεται να του κουνούν το δάκτυλο ενώ μια φράση του ερμηνεύτηκε ως ευθεία αιχμή στον βουλευτή, Μπουρχάν Μπαράν.

«Όποιος δεν σέβεται τη Συνθήκη της Λωζάνης δεν χωράει στα ψηφοδέλτια της Δημοκρατικής Παράταξης», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στη πορεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτρέψει να βάλει οποιοσδήποτε εμπόδιο στη πορεία του. Σαν σήμερα ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ για να σπάσει κάθε κατεστημένο της εποχής, σημείωσε και συνέχισε λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό για να ξαναπιάσει το νήμα από την αρχή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τον χειρισμό μιας σειράς ζητημάτων, όπως η Υγεία, το δημογραφικό, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και την αύξηση του ρεύματος.

Σημείωσε παράλληλα, ότι χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, η οποία θα είναι έτοιμη και θωρακισμένη απέναντι στην εξωτερική απειλή. Τη δημιουργία ενός ευρωστρατού η οποία θα προφυλάσσει την Ένωση. Πρόσθεσε, ότι χρειάζεται μια Ευρώπη των λαών για να απαντά στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Της ομιλίας Ανδρουλάκη προηγήθηκε σύντομη τοποθέτηση του γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλου ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συνεισφορά όλων των προηγούμενων πρόεδρων του κόμματος και στην αείμνηστη, Φώφη Γεννηματά. Ο κ. Σπυρόπουλος ξεκαθάρισε ότι η πορεία του κόμματος είναι αυτονόητα αυτόνομη. Οραματιζόμαστε μια ισχυρή παράταξη και να επιστρέψουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά «ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα και να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στον τόπο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό πόδι μετά από τραυματισμό του σε αγώνα μπάσκετ στο Ζάππειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός - Ιωνικός: Με 3άρα “καθάρισαν” οι “ερυθρόλευκοι”

Δημήτρης Κουκουνίτσας: Γεννήθηκε με εγκεφαλοπάθεια και κατάφερε να γίνει γυμναστής (βίντεο)

Έκρηξη στην Αχαρνών: Η Μάγδα Τσαγγάνη περιγράφει στον ΑΝΤ1 την περιπέτεια που έζησε (βίντεο)