Παγκράτι: άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο ασανσέρ

Οι Πυροσβέστες ανέσυραν τον άνδρα μέσα από το φρεάτιο χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο μετά από κλήση για άνδρα που είχε πέσει μέσα στο φρεάτιο του ασανσέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οπ άτυχος άνδρας, εκανε εργασίες συντήρησης στο σημείο, όταν για άγνωστους λόγους, έπεσε μέσα στο φρεάτιο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα όπου έστησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, επί της οδού Εργοτίμου, στο Παγκράτι.

Δυστυχώς, ο άνδρας, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ εν συνεχεία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από φρέαρ ανελκυστήρα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., επί της οδού Εργοτίμου, στο Παγκράτι. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2022

