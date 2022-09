Πολιτισμός

Θάνατος Βασίλισσας Ελισάβετ: η αλλαγή στον εθνικό ύμνο της Βρετανίας

Το γνωστό "God save the Queen" αλλάζει μετά από 60 χρόνια.

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της μακροβιότερης αρχηγού κράτους στον κόσμο, της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η Μεγαλειότατη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 χρόνων και η Βρετανία, βυθίστηκε σε πένθος.

Ο θάνατός της όμως, θα φέρει αλλαγές και στον Εθνικό Ύμνο της χώρας, καθώς τώρα που την ηγεσία του κράτους ανέλαβε ο Κάρολος, κάποιοι από τους στίχους του πρέπει να τροποποιηθούν.

Πιο συγκεκριμένα, ο εθνικός ύμνος "God Save the Queen" για τη βασίλισσα Ελισάβετ, θα ξαναγίνει "God Save the King", για πρώτη φορά από το 1952. Για τελευταία φορά ακούστηκε πριν 70 χρόνια όταν πέθανε ο τότε βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, Γεώργιος ο Στ’, πατέρας της Ελισάβετ.

