Θάνατος Βασίλισσας Ελισάβετ: Το σχέδιο για την κηδεία της

Σε 10ημερο πένθος η Βρετανία. Μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες.



Στη Βρετανία από χθες, αφού ανακοινώθηκε ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ, οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως και στα ανάκτορα, κυματίζουν μεσίστιες.

Ο ιστότοπος της βασιλικής οικογένειας άλλαξε φόντο σε μαύρο.

Σήμερα, περί τις 10:00, ο νέος βασιλιάς της χώρας, ο μέχρι τώρα πρίγκιπας Κάρολος, θα ανακηρυχθεί επισήμως μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου από το Συμβούλιο Ενθρόνισης.

Από εδώ και πέρα θα αποκαλείται βασιλιάς Κάρολος ο Γ΄, ενώ η σύζυγος του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς θα φέρει τον τίτλο της «βασιλικής συζύγου».

Όλοι οι άντρες του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της τελετής υποχρεούνται να φορούν πρωινό κοστούμι με μαύρες ή σκούρες γραβάτες.

Στη συνέχεια αναμένεται ο νέος βασιλιάς να απευθύνει το πρώτο του διάγγελμα στο βρετανικό λαό.

Αργότερα θα συνεδριάσει το κοινοβούλιο για να αποτίσει φόρο τιμής στην βασίλισσα και να εγκρίνει το μήνυμα συλλυπητηρίων. Κατόπιν οι εργασίες του θα ανασταλούν για 10 ημέρες.

Στις 15:30 η πρωθυπουργός της χώρας Λιζ Τρας και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου της θα μεταβούν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για ακρόαση με τον νέο βασιλιά.

Αύριο Σάββατο η σορός της βασίλισσας, κατά μία εκδοχή, αναμένεται να μεταφερθεί με το βασιλικό τραίνο από το Μπαλμόραλ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ωστόσο, κατ’ άλλες πληροφορίες θα μεταφερθεί οδικώς στο παλάτι του Χόλιρουντ στο Εδιμβούργο και την επομένη στον καθεδρικό ναό της πόλης, τον Άγιο Τζάιλς, όπου θα τελεστεί λειτουργία παρουσία του βασιλιά.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα έχει ήδη ξεκινήσει περιοδεία σε όλες τις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Πρώτος του σταθμός θα είναι η Σκοτία, κατόπιν θα μεταβεί στην Βόρεια Ιρλανδία και έπειτα στην Ουαλία.

Μεθαύριο Κυριακή η σορός της βασίλισσας, σύμφωνα πάντα με το δεύτερο σενάριο, θα μεταφερθεί με αεροσκάφος της RAF (της Πολεμικής Αεροπορίας) στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Νόρθχολντ του δυτικού Λονδίνου και από εκεί οδικώς στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Την Δευτέρα, πάνω σε κιλλίβαντα, συνοδεία στρατιωτικής πομπής και συγγενών, η σορός θα μεταφερθεί από το παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Κοινοβούλιο όπου θα παραμείνει για τριήμερο λαϊκό προσκύνημα.

Δέκα ημέρες μετά το θάνατο της, θα τελεστεί η κηδεία της βασίλισσας. Η ημέρα αυτή, κατά την οποία θα κηρυχθεί εθνικό πένθος, θα είναι επίσημη αργία.

Κατά πληροφορίες η σορός της βασίλισσας θα μεταφερθεί στις 10:50 από το κοινοβούλιο στο Αβαείο του Γουέστμινστερ όπου θα πραγματοποιηθεί μεγαλοπρεπής πολιτειακή κηδεία παρουσία ξένων ηγετών.

Πριν από την τελετή, θα τηρηθεί δύο λεπτών σιγή σε όλη τη χώρα.

Αργότερα, η σορός θα μεταφερθεί στο κάστρο του Ουίνδσορ όπου περί τις 16:00 θα λάβει χώρα τελετή στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου είχε τελεστεί επίσης η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου.





