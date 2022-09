Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γουργουλιάνης: τα σχολεία, τα μέτρα και τα εμβόλια για την γρίπη (βίντεο)

Τι είπε ο Καθ. Πνευμονολογίας, στην εκπομπή “Στούντιο με θέα”, για την εξέλιξη της πανδημίας, την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις και τον συνδυασμό κορονοϊού και γρίπης τους προσεχείς μήνες.

Στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» για την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού, ενόψει και της έναρξης των μαθημάτων στα σχολεία από την Δευτέρα, μίλησε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης.

Όπως είπε, η κατάσταση φέτος στην περίοδο με το άνοιγμα των σχολείων είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με πέρσι, σημειώνοντας πως σε μεγάλο βαθμό έχει επέλθει η ανοσοποίηση του πληθυσμού, καθώς τόσο πολλοί ενήλικες, όσο και παιδιά, νόσησαν στην διάρκεια του καλοκαιριού, με την μετάλλαξη Όμικρον, η οποία τελικώς αποδείχθηκε μεν πολύ μεταδοτική, αλλά χωρίς πολλά κρούσματα με βαριά νόσηση και ουσιαστικά όποιος νόσησε ειναι σαν να έκανε μια ισχυρή δόση εμβολίοιυ, όπως επεσήμανε ο Καθηγητης..

Ο κ. Γουργουλιάνης σημείωσε πως στα νοσοκομεία πλέον νοσηλεύονται κυρίως ασθενείς μεγάλης ηλικίας και με υποκείμενα νοσήματα και όχι νεότεροι σε ηλικία φορείς του κορονοϊού και επεσήμανε πως οι θάνατοι πλέον είναι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό και όχι από κορονοϊό.

Ερωτηθείς σχετικά με την γρίπη και τον εμβολιασμό, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας είπε «Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε γρίπη, ξέρουμε ότι θα έχουμε ενδημικά κύματα και έχουμε τα δεδομένα από το νότιο ημισφαίριο ότι η γρίπη ήρθε δύο μήνες νωρίτερα. Θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε όλους εμβολιασμό με τα εμβόλια, όταν έρθουν, που θα είναι επικαιροποιημένα».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Στούντιο με θέα» και την συζήτηση της Φαίης Μαυραγάνη με τον Κ. Γουργουλιάνη:





