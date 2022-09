Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε και απείλησε την 18χρονη έγκυο σύζυγο του ότι θα τη σκοτώσει

Η 18χρονη, που είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, μετά τον ξυλοδαρμό και τις απειλές για την ζωή της, προσέφυγε στην Δικαιοσύνη. Η απόφαση του δικαστηρίου.

Τα περιστατικά βίας κατά γυναικών δεν έχουν τέλος ούτε στην Αλεξανδρούπολη. Νεαρή γυναίκα 18 ετών, η οποία είναι μάλιστα έγκυος στο πρώτο της παιδί, βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει τη βίαιη συμπεριφορά του συζύγου της εναντίον της, ο οποίος ασκούσε βία λεκτική και σωματική και απειλούσε ότι θα σκοτώσει την ίδια και το αγέννητο τέκνο της.

Το δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγε η νεαρή γυναίκα στην Αλεξανδρούπολη, με απόφασή του στις 7/9, διέταξε να μην πλησιάζει ο σύζυγος την ίδια και το σπίτι της σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Ο δικηγόρος της γυναίκας Δημοσθένης Φωτιάδης δήλωσε στη ΓΝΩΜΗ, «Η δικαιοσύνη έδρασε γρήγορα και αποτελεσματικά υπέρ της γυναίκας θύματος της έμφυλης βίας και την προστάτευσε στα πλαίσια του νόμου. Η μηδενική ανοχή απέναντι στην έμφυλη βία είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση. Οι γυναίκες θύματα της έμφυλης βίας θα πρέπει να βρουν τη δύναμη να καταγγέλλουν κάθε βίαιο περιστατικό. Μακάρι τέτοια φαινόμενα ενδοοικογενειακές βίας να εκλείψουν στο μέλλον».

Αυξάνονται διαρκώς τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Ήταν στα τέλη του 2021 όταν την τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, συγκλόνισε ο ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου της 29χρονης Τζεβριέ από τον σύζυγό της στην Αλεξανδρούπολη. Την αύξηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, από την αρχή του 2022 μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κοινωνιολόγος του Κέντρου, Δήμητρης Στεφανίδης, έκανε λόγο για 70 περιστατικά από την αρχή της χρονιάς, «φτάνοντας τον αριθμό που διαχειρίστηκε το Κέντρο σε όλη τη διάρκεια του 2021», όπως είπε. Τα 30 από αυτά καταγράφηκαν μέσα στο καλοκαίρι, με γυναίκες που για πρώτη φορά κάλεσαν και ζήτησαν στήριξη.

