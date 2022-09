Πολιτική

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: 21 μέτρα στήριξης για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις

Έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ το Δεκέμβριο σε 2,3 εκ. ευάλωτους πολίτες. Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους.

Είκοσι μία παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας παρουσίασε από το βήμα της 86ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για 8 μέτρα άμεσης στήριξης, 12 μόνιμες παρεμβάσεις και 1 μεγάλη τομή που αφορά τη στέγη των νέων- συνολικής αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

«Η Ελλάδα προχωράει σε πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο λαός μας τα τελευταία τρία χρόνια πέρασε μία πανδημία, αντιστάθηκε σύσσωμος στις οργανωμένες μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο και το Αιγαίο, υπέμεινε και διδάχθηκε από τα χτυπήματα της φύσης, κι όμως πρόκοψε. Κέρδισε μία χαμένη τετραετία και προγραμματίζει την επόμενη δεκαετία» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Τα μέτρα άμεσης στήριξης

Περίπου 2.300.000 πιο ευάλωτοι πολίτες θα στηριχθούν τον Δεκέμβριο με 250 ευρώ (χαμηλοσυνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και μακροχρόνια άνεργοι). Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα εισπράξουν ακόμη μία δόση και οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων 1,5 δόση.

Αυξάνεται το επίδομα φοιτητικής στέγης από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται. Μελετούμε ειδική παρέμβαση που θα μειώνει το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία για όλους τους Έλληνες καταναλωτές.

Για τον πρωτογενή τομέα θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση για το κόστος των λιπασμάτων και τις αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές.

Οι δικαιούχοι του Ανακυκλώνω συσκευές αυξάνονται κατά 200.000 - Θα χρηματοδοτήσουμε φωτοβολταϊκά.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους θα καλύψει επιπλέον 200.000 δικαιούχους

Διευθετούμε αμέσως μία σειρά από αιτήματα των ενόπλων δυνάμεων. Η μισθολογική εξέλιξη εθελοντών μακράς διαρκείας και οπλιτών βραχείας ανακατάταξης. Η επέκταση της μάχιμης 5ετίας και η νυχτερινή αποζημίωση. Πρόσθετη αποζημίωση στα πληρώματα πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή.

Για να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας, όσες επιχειρήσεις μετατρέψουν σε μόνιμες τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης, θα απαλλάσσονται από το 40% των εισφορών των εργαζομένων.

Μόνιμες παρεμβάσεις

Μονιμοποιείται η μείωση κατά 3 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών. Μέτρο που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα 2.200.000 εργαζομένων, μειώνοντας ταυτόχρονα και το μισθολογικό βάρος για τις επιχειρήσεις.

Καταργείται για πάντα και για όλους -δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους- η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Ένα βάρος των μνημονίων παίρνει τέλος και ανακουφίζονται σχεδόν 3.000.000 φορολογούμενοι.

Στο Δημόσιο, μαζί με την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και τη θέσπιση για πρώτη φορά Κινήτρων Επίτευξης Στόχων, παίρνει τέλος και η μη ανταποδοτική Εισφορά υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων. Μία ακόμη ελάφρυνση. Πρακτικά, ένας τμηματάρχης του Δημοσίου ωφελείται ετησίως κατά 364 ευρώ. Ένας απλός υπάλληλος, νεοπροσληφθείς, κατά 109 ευρώ. Ένας διευθυντής κατά 591 ευρώ. Και ένας γενικός διευθυντής κατά 1.125 ευρώ.

Ύστερα από πολλά χρόνια αυξάνονται οι συντάξεις 1.500.000 συνταξιούχων με χαμηλή ή μηδενική προσωπική διαφορά. Το ύψος της αύξησης θα προκύπτει κατά 50% από την αύξηση του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Για φέτος υπολογίζεται ότι θα είναι πάνω από 6%. Οι συνταξιούχοι που έχουν υψηλή προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους, όχι από την αύξηση των συντάξεων, η οποία θα περιορίσει το ύψος της προσωπικής διαφοράς, αλλά από την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, καθώς μιλάμε κυρίως για συνταξιούχους με υψηλότερες συντάξεις.

Αναμορφώνεται από 1/1/2023 το Ειδικό Μισθολόγιο των 20.000 γιατρών του ΕΣΥ με αύξηση του βασικού μισθού και των επιδομάτων ευθύνης. Η αύξηση θα είναι μεσοσταθμικά περίπου 10% επί του συνόλου των αποδοχών τους.

Ξεκινά, όμως, και η αναμόρφωση του Μισθολογίου σχεδόν 600.000 Δημοσίων Υπαλλήλων. Με έμφαση στους χαμηλόμισθους αλλά και τη στήριξη όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης. Και με στόχο την εφαρμογή του από 1/1/2024.

Για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, αλλά και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στις νέες μητέρες, επεκτείνεται αμέσως το επίδομα μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες.

Ο μειωμένος ΦΠΑ, στις συγκοινωνίες, στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά επεκτείνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Και το ίδιο θα ισχύσει στον Πολιτισμό και στον Τουρισμό, στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού.

Σε αναστολή παραμένει, όμως, και ο ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές μέχρι τα τέλη του 2024, ώστε να στηριχθεί ο οικοδομικός κλάδος.

Αναμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς με σημαντικά επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα.

Επίσης, από 1/1/2023, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι της Αυτοδιοίκησης αυξάνονται κατά 120 εκ. ευρώ ετησίως. Χρήματα που θα μεταφραστούν σε έργα για όλους.

Τέλος, με τη νέα χρονιά ξεκινά και η διαδικασία για την νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, όπως το κάναμε δύο φορές μέχρι σήμερα. Σκοπός μας είναι να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου του 2023.

Πρόγραμμα στέγασης νέων

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στέγασης 1,8 δισ. ευρώ για νέους και ζευγάρια, και θα υπάρξουν 150.000 ωφελούμενοι. Επιπλέον, ανακοίνωσε ανέγερση 8.150 θέσεων σε 5 φοιτητικές εστίες σε Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτ. Μακεδονία, Θράκη και Δυτ. Αττική και στεγαστικά δάνεια 500 εκατ. ευρώ με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο - για 25.000 νέους μέχρι 40 ετών.

Μήνυμα σε Ερντογάν: Τα νταηλίκια γιοκ με την Ελλάδα

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «η πατρίδα μας έχει περισσότερους συμμάχους, καθώς έχει υπογράψει δεκάδες συμφωνίες συνεργασίας. Με χώρες από τη Δύση και την Αφρική έως την Ασία και τον Αραβικό Κόσμο. Και ανάμεσά τους, βέβαια, στρατηγικές αμυντικές συνθήκες. Με πιο σημαντικές αυτές με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο προκλητικό κρεσέντο της Τουρκίας η απάντησή μας είναι η ενίσχυση της άμυνας μας, οι συμμαχίες μας και η ενότητα του λαού μας, είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: Στις απειλές που εκτοξεύει η άλλη πλευρά του Αιγαίου, απαντά μία ελληνική λέξη, που συμπυκνώνει τη δύναμη του έθνους μας: «Όχι, κύριε Ερντογάν». «Για να το πω στη γλώσσα που καταλαβαίνει καλύτερα: "Τα νταηλίκια γιοκ με την Ελλάδα"» διεμήνυσε.

Αναφερόμενος στην επέτειο μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως 100 χρόνια μετά η πατρίδα μας πήγε μπροστά, οι κίνδυνοι άλλαξαν μόνο το όνομά τους και οι προκλήσεις το περιεχόμενό τους. «Γιατί το εθνικό στοίχημα παραμένει ένα: ο τόπος να είναι ελεύθερος, κυρίαρχος και ανεξάρτητος και οι πολίτες του να ευημερούν» σημείωσε.

Τέλος στα σενάρια των πρόωρων εκλογών

«Επισπεύδων πολιτικής αστάθειας δεν θα γίνω...Όποιο και εάν είναι το κόστος που θα χρειαστεί να αναλάβω, η πατριωτική μου συνείδηση μου επιβάλλει να οδηγήσω τη χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια σε εθνικές εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Τότε θα μετρηθούμε και θα αναμετρηθούμε» τόνισε ο πρωθυπουργός θέλοντας να βάλει οριστικό τέλος στα σενάρια πρόωρων εκλογών.

«Καλούμαστε να κάνουμε ιστορικές επιλογές. Συνεχίζουμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε «Ή δίνουμε δεύτερη ευκαιρία στην πρόοδο ή ρισκάρουμε δεύτερη φορά στη συμφορά» είπε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως μέσα στην κρίση η Ελλάδα δημιούργησε 300.000 νέες θέσεις εργασίας και προειδοποίησε, «Όσα πετύχαμε δεν είναι δεδομένα - με μια λάθος κίνηση μπορούν να γκρεμιστούν».

Ενεργειακή κρίση

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τη Μόσχα πως θέλει να μετατρέψει την ενεργειακή ανασφάλεια σε πολιτική αστάθεια. Όπως είπε πρέπει να βρεθεί τρόπος να προστατευθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, χωρίς όμως να υποκύψουμε στον ενεργειακό εκβιασμό του Πούτιν. «Η λύση δεν θα είναι επαρκής, αν δεν είναι ευρωπαϊκή. Χαίρομαι που έστω και με καθυστέρηση οι Βρυξέλλες δείχνουν να κινούνται στην κατεύθυνση των προτάσεων της Αθήνας» σημείωσε.

Θεσσαλονίκη

«Δρομολογούμε έργα πνοής που αλλάζουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης και την κάνουν πρωταγωνίστρια» είπε ο πρωθυπουργός και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο αεροδρόμιο, που είναι έτοιμο, στον νέο περιφερειακό δρόμο fly over και την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Τόνισε δε πως το μετρό έχει μπει σε τροχιά παράδοσης έως το τέλος του 2023.





