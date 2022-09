Αθλητικά

Eurobasket: Η Γερμανία προκρίθηκε και βλέπει στο βάθος… Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οικοδεσπότες επιβλήθηκαν του Μαυροβουνίου και στο δρόμο για τα ημιτελικά θα βρουν την Εθνική μας, εφόσον περάσει την Τσεχία.

Την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2022, πανηγύρισε η «οικοδέσποινα» των νοκ-άουτ του Ευρωμπάσκετ 2022, Γερμανία.

Τα «πάντσερ» επικράτησαν στο Βερολίνο με 85-79 του Μαυροβουνίου, για τη φάση των «16» της διοργάνωσης, «άρπαξαν» το «εισιτήριο» για την οκτάδα και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στην επόμενη νοκ-άουτ αναμέτρηση, που θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού, Ελλάδα-Τσεχία (11/09).

Η απόλυτη κυριαρχία της Γερμανίας σε άμυνα, ριμπάουντ και ο επιθετικός πλουραλισμός του πρώτου ημιχρόνου, απλοποίησε το έργο των παικτών του Γκόρντι Χέρμπερτ, οι οποίοι εξασφάλισαν μία διαφορά ασφαλείας στην πρώτη περίοδο (19-10), την οποία διεύρυναν στο τέλος του ημιχρόνου (48-24).

Δίχως εκπλήξεις κύλησε και η τρίτη περίοδος, με τη Γερμανία όμως να δίνει δικαιώματα στον... επίλογο του αγώνα, όταν από την ολιγωρία της σε άμυνα και επίθεση δέχθηκε ένα επιμέρους σκορ 2-14, βλέποντας το Μαυροβούνιο να πλησιάζει... επικίνδυνα (69-64 στο 32΄), έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή με 11 πόντους σε αυτό το διάστημα τον γνώριμο μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Κέντρικ Πέρι.

Ωστόσο, η περιφερειακή άμυνα των Γερμανών «έδεσε» πάλι, οι Τίμαν και Λο έδωσαν λύσεις στην επίθεση και οι «οικοδεσπότες» ξέφυγαν και πάλι με διψήφια διαφορά (76-66 στο 36΄), μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης, καθώς ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος των Μαυροβούνιων.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο άσος των Χιούστον Ρόκετς, Ντένις Σρέντερ, με 22 πόντους, 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ από το Μαυροβούνιο πάλεψε για την υπέρβαση ο Κέντρικ Πέρι με 25 πόντους, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 19-10, 48-24, 67-50, 85-79

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γκόρντι Χέρμπερτ): Γκιφάι 2, Χόλατζ, Λο 14 (2), Ομπστ 9 (3), Σρούντερ 22 (2), Τάις 9, Τίμαν 9 (1), Φόγκτμαν 2, Βάγκνερ 14 (1), Βόλφαρτ - Μπότερμαν 4.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Μπόσκο Ράντοβιτς): Ντρόμπνιακ 5 (1), Ντούμπλιεβιτς 22 (2), Ίλιτς, Μιχάιλοβιτς 12 (2), Πέρι 25 (5), Πόποβιτς, Ράντοντσιτς 2, Ράντοβιτς, Σιμόνοβιτς 13 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η μεγάλη αντεπίθεση του Κιέβου

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε και απείλησε την 18χρονη έγκυο σύζυγο του ότι θα τη σκοτώσει

Ρίο - Αντίρριο: Επιχείρηση διάσωσης για κολυμβήτριες (εικόνες)