Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος για τους κατοίκους της νησιωτικής χώρας στην Ωκεανία. Προκλήθηκαν καταστροφές σε κτήρια.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών συγκλόνισε σήμερα την Παπούα Νέα Γουινέα, προκαλώντας καταστροφές σε κτήια στην πόλη Μαντάνγκ και σε άλλες περιοχές, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) επικαλούμενο μαρτυρίες κατοίκων.

Κάτοικοι της νησιωτικής χώρας στην Ωκεανία δημοσιοποίησαν βίντεο στο Twitter από τη στιγμή του σεισμού, περιγράφοντας τον τρόμο που ένιωσαν.

Λόγω του ισχυρού σεισμού, το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη περίπου μια ώρα αργότερα.

Από την πλευρά της, η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας ενημέρωσε πως δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι.

At around 9: 46 am (PNG Time) an earthquake of 7.6 Magnitude hits Eastern part of PNG????

) Images of soil and ground liquefaction forming in Papua New Guinea.

2) Visible damages on roads and soil of cracks and lifting formed.

Source: PNG News and Current Affairs pic.twitter.com/aI9cb6fJ6o