Θεσσαλονίκη: Ο ψαράς που “έμαθε” στον Τζέιμι Όλιβερ να… φιλετάρει (βίντεο)

Για την γνωριμία που είχε με τον διάσημο σεφ μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με θέα" ο Πέτρος Σέμκος.



Τον διεθνούς φήμης σεφ, Τζέιμι Όλιβερ συνάντησε ο νεαρός ψαράς από τη Θεσσαλονίκη, Πέτρος Σέμκος και μάλιστα, οι δυο τους μαγείρεψαν μαζί και ο Βρετανός μάγειρας εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο που ο κ. Σέμκος φιλετάρει τα ψάρια.

Ο Τζέιμι Όλιβερ πριν από λίγες μέρες πραγματοποίησε τηλεοπτικά γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη και ανάμεσα στα καταστήματα που επισκέφτηκε για τις μαγειρικές λήψεις ήταν το ψαράδικο στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα» μίλησε ο Πέτρος Σέμκος για την γνωριμία του με τον Τζέιμι Όλιβερ.

«Κάναμε ένα γύρισμα γιατί η Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε η πρωτεύουσα γαστρονομίας μέσα από την UNESCO και έγινε ένα γύρισμα για την προβολή της πόλης» είπε ο κ. Σέμκος.

«Όταν επικοινώνησε στην αρχή το BBC νόμιζα ότι πρόκειται για φάρσα, μετά σιγά σιγά είδα ότι ήταν πιο σοβαρό, δεν μου έλεγαν ΄τι θα έρθει ο Τζέιμι Όλιβερ, με αποκορύφωμα την προηγούμενη εβδομάδα που μας το ανακοίνωσαν και σιγά σιγά μπήκαμε στην τελική ευθεία του γυρίσματος», ανέφερε ακόμα ο κ. Σέμκος.

Στην συνέχεια περιέγραψε τι ήταν αυτό που έκανε εντύπωση στον διάσημο σεφ.

