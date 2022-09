Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Ο ένας από τους τραυματίες, αιμόφυρτος, διένυσε αρκετά μέτρα και κατέρρευσε.

Αιματηρή συμπλοκή αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στη συμπλοκή συμμετείχαν τ έσσερις Αλγερινοί, στην περιοχή της Καμάρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο εξ αυτών από μαχαίρι.

Ο ένας τραυματίας εντοπίστηκε στην οδό Εθνικής Αμύνης, και είναι ένας Αλγερινός ηλικίας 22 ετών, τον οποίο χτύπησαν με τη λαβή του μαχαιριού στο κεφάλι και μετά τον μαχαίρωσαν στην πλάτη και το πόδι.

Ο 22χρονος αφού δέχθηκε την επίθεση περπάτησε μόνος του μέχρι την Εθνική Αμύνης, όπου και κατέρρευσε.

Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε ένας ακόμα τραυματίας από την αιματηρή συμπλοκή. Έφερε και αυτός τραύματα από μαχαίρι.

