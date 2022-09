Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έκαψαν εικόνα της Παναγίας (φωτογραφίες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί κλήθηκαν σε περιστατικό με μολότοφ και βρέθηκαν να συλλέγουν τα απομεινάρια μιας εικόνας της Παναγίας.



Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για νεαρά άτομα, τα οποία πιθανότατα κουβαλούσαν βόμβες μολότοφ στην περιοχή της Άνω Πόλης στην Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί της ομάδας “Δράση” μετέβησαν άμεσα στην οδό Αισχύλου. Εκεί εντόπισαν μια παρέα νεαρών αγοριών και κοριτσιών. Με την υπόδειξη των περίοικων βρήκαν σε κοντινή απόσταση μια καμένη εικόνα της Παναγίας και κεριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα νεαρά άτομα είπε λίγο αργότερα στους αστυνομικούς ότι είχε κάψει την εικόνα. Σε ερώτηση των αστυνομικών γιατί το έκαναν, απάντησαν ότι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την πράξη τους.

Τα νεαρά άτομα προσήχθησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός που εκσφενδονίστηκε από μηχανή

Δολοφονία στην Λάρισα: Θρίλερ με τον σύντροφο της 35χρονης

Κορονοϊός - Γουργουλιάνης: τα σχολεία, τα μέτρα και τα εμβόλια για την γρίπη (βίντεο)