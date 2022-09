Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άνδρας βγήκε στον δρόμο με πιστόλι σε κατάσταση αμόκ (εικόνες)

Η παρέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα. Πώς έγινε το περιστατικό.



Μια αψιμαχία μεταξύ δύο αντρών θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία αν δεν επενέβαινε άμεσα η Αστυνομία. Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην οδό Καρακάση, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας λογιστής κινήθηκε εναντίον εργαζόμενου σε internet cafe.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο λογιστής κινούνταν κατά του εργαζόμενου του internet cafe με σκοπό να τον χτυπήσει. Εκείνος απομακρυνόταν για να γλιτώσει. Ο λογιστής επέστρεψε στο γραφείο του, έσπασε το τζάμι της εισόδου, πήρε ένα πιστόλι και βγήκε στο δρόμο.

«Ήταν απίστευτο αυτό που είδαμε. Έσπασε με μια μπουνιά την πόρτα του μαγαζιού του. Κόπηκε στο πόδι και είχε αίματα. Βγήκε με ένα πιστόλι στο χέρι. Έψαχνε αυτόν που είχαν μαλώσει. Εκείνος έφυγε για να γλιτώσει. Είναι ήσυχο παιδί και δεν έχει δώσει δικαιώματα. Δεν ξέρω τι έπαθε σήμερα. Σαν να είχε τρελαθεί ή σαν να πήρε κάτι. Ευτυχώς που ήρθαν οι αστυνομικοί γρήγορα και τον έβαλαν χειροπέδες. Δεν ξέρω τι θα είχε γίνει» δήλωσε στο thestival περίοικος.

Οι αστυνομικοί μόλις έφτασαν στο σημείο έριξαν τον πρωταγωνιστή του επεισοδίου στο έδαφος και του πέρασαν χειροπέδες. Εντός του γραφείου του εντόπισαν το πιστόλι που κρατούσε. Αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα.

Εκείνος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ. Τον επιβίβασαν σε περιπολικό και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

