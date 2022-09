Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι σφυροκοπούν το Χάρκοβο

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Μπέλγκοροντ, χιλιάδες κάτοικοι πέρασαν τα σύνορα με τη Ρωσία, τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν θέσεις του ουκρανικού στρατού στην περιοχή του Χαρκόβου με πλήγματα ακριβείας, υποστήριξε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Σε αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ότι τα πλήγματα αυτά εκτελούνται από αερομεταφερόμενες δυνάμεις, από πυραύλους και από το πυροβολικό.

Το πρακτορείο Reuters, που αναμετέδωσε την ανακοίνωση, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Στο μεταξύ, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την επαρχία του Χαρκόβου, υποστήριξε ότι «χιλιάδες» άνθρωποι έφυγαν προς τη Ρωσία το τελευταίο 24ωρο λόγω των σφοδρών συγκρούσεων.

«Δεν ήταν η ευκολότερη νύχτα, δεν ήταν το ευκολότερο πρωινό. Τις τελευταίες 24 ώρες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα» ανέφερε ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Telegram.

