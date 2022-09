Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η μεγάλη αντεπίθεση του Κιέβου

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακαταλαμβάνουν πόλεις στα νότια και απειλούν να περικυκλώσουν χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες.

Το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έχουν προωθηθεί σε βάθος «πολλών χιλιομέτρων» σε πολλές ζώνες του νότιου μετώπου, στα εδάφη που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός στην αρχή του πολέμου, τον Φεβρουάριο.

«Οι στρατιώτες μας προωθούνται στις γραμμές του μετώπου στον Νότο, σε πολλές ζώνες, σε βάθος από δύο έως και πολλές δεκάδες χιλιόμετρα» ανέφερε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης η εκπρόσωπος της νότιας στρατιωτικής διοίκησης, Νατάλια Χουμενιούκ.

Λίγο νωρίτερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι δημοσιοποίησαν φωτογραφίες που δείχνουν στρατιώτες να υψώνουν τη σημαία της χώρας στο Κουπιάνσκ, έναν σιδηροδρομικό κόμβο απ’ όπου ανεφοδιάζονταν οι ρωσικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ η κατάρρευση του ρωσικού μετώπου απειλεί να μετατραπεί σε πανωλεθρία για τη Μόσχα.

Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters, που βρίσκεται στην περιοχή την οποία ανακατέλαβαν τις τελευταίες ημέρες οι ουκρανικές δυνάμεις, είδε Ουκρανούς αστυνομικούς να περιπολούν σε πόλεις και στοιβαγμένα κιβώτια με πυρομαχικά, στις θέσεις τις οποίες εγκατέλειψαν οι Ρώσοι κατά τη φυγή τους.

Με τους Ουκρανούς να έχουν πλέον καταλάβει το Κουπιάνσκ, τον κόμβο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές συνδέουν τη Ρωσία με την ανατολική Ουκρανία, η προέλαση έφτασε στην κύρια οδό ανεφοδιασμού της Μόσχας και ενδεχομένως να έχουν περικυκλωθεί χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες.

Η Νατάλια Πόποβα, σύμβουλος του επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου του Χαρκόβου, ανέβασε στο Facebook φωτογραφίες στρατιωτών που κρατούν μια ουκρανική σημαία μπροστά από το δημαρχείο του Κουπιάνσκ. Στα πόδια τους, μια ρωσική σημαία. «Το Κουπιάνσκ είναι Ουκρανία. Δόξα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», έγραψε στη λεζάντα.

Στο Χράκοβε, ένα από τα δεκάδες χωριά που απελευθερώθηκαν, το πρακτορείο Reuters είδε καμένα οχήματα με το σύμβολο Ζ της ρωσικής εισβολής και στοίβες από σκουπίδια και πυρομαχικά στις θέσεις που εγκατέλειψαν, προφανώς βιαστικά, οι Ρώσοι. «Γεια σε όλους, είμαστε από τη Ρωσία», είχε γράψει κάποιος με σπρέι σε έναν τοίχο.Τρία πτώματα κείτονταν μέσα σε λευκές σακούλες, σε μια αυλή.

Ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Βολοντίμιρ Τιμοσένκο είπε ότι η ουκρανική αστυνομία μπήκε στην κοινότητα την προηγούμενη ημέρα και έλεγξε τις ταυτότητες των κατοίκων οι οποίοι ζούσαν υπό ρωσική κατοχή από τη δεύτερη ημέρα της εισβολής. «Η πρώτη μας δουλειά είναι να παράσχουμε τη βοήθεια που χρειάζονται. Η επόμενη είναι να καταγράψουμε τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ρώσοι εισβολείς στα εδάφη που κατείχαν προσωρινά», εξήγησε.

Η κατάληψη τουλάχιστον ενός μέρους του Κουπιάνσκ, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδεχομένως αφήνει παγιδευμένους χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες, αποκομμένους από τις γραμμές ανεφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου και του Ιζιούμ, του επιμελητειακού κέντρου του ρωσικού στρατού στα βορειοανατολικά.

Το πρακτορείο δεν μπορούσε να επαληθεύσει την κατάσταση, ούτε στο Κουπιάνσκ ούτε στο Ιζιούμ, από ανεξάρτητες πηγές. Η Μόσχα παραδέχτηκε την προέλαση των Ουκρανών στην περιοχή του Χαρκόβου αλλά λέει ότι στέλνει ενισχύσεις και Ρώσοι τοπικοί αξιωματούχοι ζήτησαν χθες από τους πολίτες να εκκενώσουν και τις δύο πόλεις.

Ο Ολέξι Αρέστοβιτς, ένας σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο YouTube ότι οι Ρώσοι στο Ιζιούμ είναι σχεδόν απομονωμένοι.

