Ινδός έκανε θυσία τη... γλώσσα του

Ο άνδρας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά την πράξη αυτή.

Ένας Ινδός χωρικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού έκοψε τη γλώσσα του για να την προσφέρει ως «θυσία» σε μια θεά, σε ινδουιστικό ναό.

Ο αυτοακρωτηριασμός του 40χρονου άνδρα, ο οποίος χρησιμοποίησε έναν σουγιά, προκάλεσε πανικό στο πλήθος των πιστών που είχαν συρρεύσει στον ναό, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές.

Ο άνδρας και η σύζυγός του έκαναν πρώτα ένα τελετουργικό και στη συνέχεια εκείνος έκοψε τη γλώσσα του και την ακούμπησε στην πύλη του ναού, ανέφερε ένας επιθεωρητής της αστυνομίας, ο Αμπιλάς Τιουάρι. «Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στον ναό έτρεξαν κοντά του και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, με τη βοήθεια άλλων πιστών», πρόσθεσε.

Η σύζυγος εξήγησε στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας της «θυσίασε» τη γλώσσα του για να κατευνάσει μια θεά, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τέτοιοι αυτοακρωτηριασμοί σημειώνονται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες περιοχές της Ινδίας, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να πιστεύει σε προλήψεις και προβαίνει σε παράξενες ενέργειες για να κατευνάσει τους θεούς. Τουλάχιστον δύο παρόμοια επεισόδια αναφέρθηκαν πέρσι. Και στις δύο περιπτώσεις, επρόκειτο για νεαρούς άνδρες, γύρω στα 20, που έκοψαν τις γλώσσες τους. Το 2020 ένας ινδουιστής ιερέας αποκεφάλισε έναν χωρικό, υποστηρίζοντας ότι ένας θεός ήρθε στο όνειρό του και του έδωσε την εντολή να τον θυσιάσει.

