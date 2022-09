Παράξενα

Κόρινθος: Παππούς πέθανε στη βάφτιση της εγγονής του

Σοκ στην Κόρινθο. Βάφτιση μετατράπηκε σε κηδεία. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τραγικό τέλος είχε ένας 60χρονος στην Κόρινθο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο γλέντι βάφτισης της εγγονής του, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια και τους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv, μετά τα βαφτίσια που έγιναν στη περιοχή Αθίκια ακολούθησε τραπέζι σε ταβέρνα της περιοχής.

Η χαρά μετατράπηκε σε θρήνο την ώρα που ο 60χρονος σηκώθηκε από την καρέκλα του και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον 60χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

