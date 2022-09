Πολιτισμός

Πέθανε ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ

Πέθανε ο σπουδαίος κινηματογραφιστής της Nouvelle Vague.

Ο κινηματογραφικός σκηνοθέτης Ζαν-Λικ Γκοντάρ, ο νονός της γαλλικής «νουβέλ βαγκ», πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, έκανε γνωστό η γαλλική εφημερίδα Liberation.

Η ενασχόληση του Γκοντάρ με θέματα που θεωρούνταν ταμπού καθώς και με νέες τεχνικές τάραξαν το κινηματογραφικό κατεστημένο και ενέπνευσαν εικονοκλάστες σκηνοθέτες δεκαετίες μετά την κορύφωση της καριέρας του στα χρόνια του 1960.

