Δίκη Φιλιππίδη - Μπιμπίλας: ο Πέτρος είχε την τάση να τσιλιμπουρδίζει, η Νίνου το ήξερε (βίντεο)

Ξεκίνησε η κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΗ και του συνηγόρου του Πέτρου Φιλιππίδη έξω από το δικαστήριο.

«Με καλούσε για να μάθει αν υπήρξαν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του, αφού έγιναν οι τρεις πρώτες επώνυμες καταγγελίες» είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας που καταθέτει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στη δίκη του συναδέλφου του, Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο πρόεδρος των ηθοποιών κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος για σεξουαλική βία κατά τριών γυναικών συναδέλφων του, του ζήτησε μετά τις πρώτες καταγγελίες να αποτρέψει γυναίκα να προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος του. «Πάρε την να μη μιλήσει» μου είπε. Τότε απογοητεύθηκα από αυτόν», είπε ο κ. Μπιμπίλας ο οποίος συνδεόταν με στενή φιλία με τον κατηγορούμενο και τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν άτομο εξουσιαστικό που «τσιλιμπούρδιζε», γεγονός που, κατά τον κ. Μπιμπίλα, ο ίδιος ο θιασάρχης θεωρούσε φυσιολογικό.

Ξεκινώντας την κατάθεσή του, που διεξάγεται σε κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, ο κ. Μπιμπίλας τόνισε πως βρίσκεται σε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση εξαιτίας της πολυετούς φιλίας που τον συνέδεε με τον κατηγορούμενο, ενώ προέτρεψε τον Πέτρο Φιλιππίδη να ζητήσει συγγνώμη: «Παρακαλώ τον Πέτρο, αν έχει δύναμη, να σηκωθεί να πει ένα συγγνώμη σε αυτά τα κορίτσια», είπε ο μάρτυρας.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις τόσο του κατηγορούμενου όσο και της συζύγου του μετά τις καταγγελίες που έγιναν ο πρόεδρος των Ελλήνων Ηθοποιών είπε: «Έχω πολύ μεγάλη αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο και δεν το κρύβω, όμως αυτά που έμαθα μετέπειτα, με απογοήτευσαν παρά πολύ και επηρέασε την αγάπη που είχα για τον Πέτρο και για την Ελπίδα».

Ο μάρτυρας κατέθεσε για τη σχέση που είχε με την πρώτη καταγγέλλουσα, η μητέρα της οποίας ήταν στενή του φίλη. «Την ξέρω από παιδί. Με τη μητέρα της είμαστε φίλοι όσο ήμουν και με τον Πέτρο. Δεθήκαμε με μια μεγάλη αγάπη μέχρι σήμερα και πήγαινα τακτικά στο σπίτι της. Δεν είχαν προβλήματα με το σύντροφό της. Γνώρισα τη μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας τον Πέτρο. Το 2003 ή 2004 πήγα στον Πέτρο και του είπα να γνωρίσει μία φίλη μου (την καταγγέλλουσα) αλλά του έκανα επισήμανση «πρόσεχε μην της την πέσεις». Είχε αυτή την τάση να τσιλιμπουρδίζει δυστυχώς... Αφού γνωρίστηκαν της είπε να ξαναέρθει μαζί με τον σύντροφο της, γνωστό τραγουδιστή…Το 2010 η μητέρα της και η Ελπίδα Νίνου ήρθαν κατά σύμπτωση στην ίδια παράσταση και η Ελπίδα μάς είπε ότι θέλει να μας μιλήσει. Στο αυτοκίνητο μας είπε ένα απίστευτο: ότι η καταγγέλλουσα ενοχλεί τον Πέτρο, ότι έχει σχέση μαζί του… Με εξέπληξε… Την ρώτησα πού το ξέρει και μου είπε ότι είχε δει τα μηνύματα της».

Πρόεδρος: Το 2010 η Ελπίδα Νίνου σας ανέφερε ότι έστελνε μηνύματα στον σύζυγό της η καταγγέλλουσα;

Μάρτυρας: Όλα αυτά τα χρόνια είχα καταλάβει ότι παρακολουθούσε ο ένας τα κινητά του άλλου. Και της είπα είναι δυνατόν; Αφού ξέρεις ότι κολλάει σε κορίτσια. Και γιατί δεν πήρε τη μάνα της κατευθείαν ο Πέτρος αν ενοχλείται; Αν ο Πέτρος δεν ήταν εντάξει -για αυτό και έχω στεναχωρηθεί παρά πολύ- θα έπρεπε να πάρει τη μητέρα της να της πει ότι η κόρη σου μου ασκεί σεξουαλική πίεση. Το αντίθετο έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορώ να θυμάμαι επακριβώς τι ειπώθηκε. Θυμάμαι τη λέξη «διείσδυση» [...] ότι η Ελπίδα ενοχοποιούσε το παιδί και της έλεγα εγώ ότι «τον ξέρεις, πώς είναι δυνατόν να το πιστεύεις αυτό;». Η μικρή φαντάζομαι δεν το είπε γιατί φοβόταν.

Πρόεδρος: Η γυναίκα αυτή έχει καταγγείλει το 2008 δυο περιστατικά βιασμών. Πώς το κρίνετε που το 2010 λέει ότι τον βλέπει σαν πατέρα;

Ο κ. Μπιμπίλας κατέθεσε πως ο κατηγορούμενος πολύ συχνά είχε σχέση με κάποια «από τα κορίτσια σε κάθε παράσταση», συμπληρώνοντας πως «η Ελπίδα ήξερε ή προσπαθούσε να μάθει ποια ήταν. Δεν χρειαζόταν να μου το πει κάποιος. Το είχε ως φυσιολογικό πράγμα στη ζωή του ότι ο ίδιος είχε σχέσεις με παρά πολλές γυναίκες».

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, ανέφερε λιτά: "Δεν θα απαντήσω τίποτα, ό,τι έχω να πώ θα το πω μέσα στην αίθουσα".

Δηλ΄ψσεις έκανε και ο συνήγορος υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: "Ο καθένας μπορεί να αυτοαποκαλείται όπως θέλει, δημοκρατία έχουμε, μπορεί να πει τον εαυτό του και να τον χαρακτηρίσει κατά το δοκούν. Ο κ. Μπιμπίλας είναι μάρτυρας κατηγορητηρίου, Τον έχει καλέσει δηλαδή ο εισαγγελέας για να καταθέσει αυτά που γνωρίζει. Στην προανακριτική κατάθεση που έχει δώσει ο κύριος Μπιμπίλας έχει αναφέρει πως 'για τις αποδιδόμενες κατηγορίες στον Πέτρο Φιλιππίδη, δεν γνωρίζω τίποτα'.

Συνεχίζοντας δήλωσε πως ο όρος "μάρτυρας αληθείας" που χρησιμοποιεί ο Σπύρος Μπιμπίλας, δεν υπάρχει στη δικονομία και δεν τον έχει αποδεχθεί ο εισαγγελέας. Ακόμη τόνισε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης με τον Σπύρο Μπιμπίλα, αυτοαποκαλούνταν 'αδέρφια'.

