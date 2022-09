Life

Φιλιππίδης - Νίνου: η κατάθεση, η σχέση με φίλη του γιού του, τα “στραβά μάτια” και η χλιδή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κόντρα της συζύγου του ηθοποιού με τον Σπύρο Μπιμπίλα για αναφορά σε ερωτική σχέση του σκηνοθέτη με φίλη του γιού του. Δήλωση - “βόμβα” από πρώην συνεργάτη του πρωταγωνιστή για την Ελπίδα Νίνου.

Συνεχίζεται σήμερα η κατάθεση της Ελπίδας Νίνου, στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κατηγορείται για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών κατέφθασαν το πρωί ο Πέτρος Φιλιππίδης. μαζί με την σύζυγο του και τους δικηγόρους τους. Όλοι μαζί μπήκαν κανονικά από την κεντρική είσοδο, ενώ δέχθηκαν καταιγισμό ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους, όπως άλλωστε και κατά την έξοδο τους από το σπίτι στο οποίο διαμένουν.

Η Ελπίδα Νίνου για όση ώρα δεχόταν «βροχή» ερωτημάτων, από όλους όσοι βρίσκονταν δίπλα της, παρέμεινε αμίλητη, όπως άλλωστε και ο ηθοποιός.

Η Ελπίδα Νίνου συνεχίζει την κατάθεσή της στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Χθες μόλις ανέβηκε στο βήμα ξέσπασε σε κλάματα, όταν αναφέρθηκε στα παιδιά που έχασε, καθώς είχε έξι άτυχες εγκυμοσύνες.

Σήμερα, απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρου καταγγέλλουσας, καταφέρθηκε κατά του Σπύρου Μπιμπίλα, επί 30 χρόνια στενού φίλου της οικογένειας Φιλιππίδη, καθώς η Ελπίδα Νίνου είπε πως ο Πρόεδρος του ΣΕΗ είπε ψέματα στην προανάκριση για εξωσυζυγική σχέση του Πέτρου Φιλιππίδη, την οποία μάλιστα είπε πως του αποκάλυψε η ίδια.

Όπως είπε η κ. Νίνου, σύμφωνα με την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ουδέποτε είπε στον Σπύρο Μπιμπίλα πως ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε συνάψει ερωτική σχέση με φίλη του γιού τους και μάλιστα πως το «παράνομοι ζευγάρι» έμενε μαζί.





«Έφαγα σφαίρα στην καρδιά»

«Έφαγα σφαίρα στην καρδιά, όταν άκουσα όλα αυτά για τον άνδρα μου και μάλιστα το όπλο το κρατούσαν άνθρωποι που υποτίθεται ότι ήταν και φίλοι μας», είπε η κ. Νίνου, η οποία κατέρρευσε για δεύτερη φορά στην διάρκεια της κατάθεσης της.

Πληροφορίες που μεταδόθηκαν στον αέρα της εκπομπής έκαναν λόγο για επικοινωνία του ζεύγους Φιλιππίδη με τον Σπύρο Μπιμπίλα, στην οποία ο Πρόεδρος του ΣΕΗ αναφέρθηκε σε όσα πρότίθεται να καταθέσει στο δικαστήριο, με τους Πέτρο Φιλιππίδη και Ελπίδα Νίνου να σχολιάζουν πως "άλλαξε πλευρά".

«Έκανε τα στραβά μάτια για να μην χάσει τη χλιδάτη ζωή!»

Ενώ συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, στην δίνη του κυκλώνα βρίσκεται και η σύζυγός του Ελπίδα Νίνου, που όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται στο πλευρό του ηθοποιού.

Ο ηθοποιός Γιώργος Λαμπάτος, που έχει συνεργαστεί με τον κατηγορούμενο, μιλώντας στον Alpha, είπε «Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην ήξερε η Ελπίδα Νίνου. Απλά πιστεύω ότι έκανε τα στραβά μάτια για να βρίσκεται και να απολαμβάνει όλα αυτά τα αγαθά και την πολυτέλεια, τη χλιδάτη ζωή. Είναι ακόμα αλληλένδετα τα συμφέροντα της οικογένειας. Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν είχε ούτε ιερό ούτε όσιο, ήταν οδοστρωτήρας στο πέρασμά του».

Ειδήσεις σήμερα:

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Τι φέρνει η εξαγορά της VILLAGE ROADSHOW Ελλάς

Ρόδος - Ομαδικός βιασμός: Σοκάρει η περιγραφή της 31χρονης

Κεραμέως για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: θορυβώδεις μειοψηφίες όσοι αντιδρούν