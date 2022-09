Life

Δίκη Φιλιππίδη - Ελπίδα Νίνου: Όλα έγιναν για εκδίκηση, ο Πέτρος δεν είναι βιαστής

Η κατάθεση της συζύγου του Πέτρου Φιλιππίδη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.



«Ο Πέτρος δεν είναι βιαστής. Όλα έγιναν για να τον διαπομπεύσουν και για εκδίκηση από γυναίκες που δεν κατάφεραν να πάρουν έναν ρόλο», είπε στην κατάθεσή της ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η Ελπίδα Νίνου, σύζυγος του κατηγορούμενου για τρεις υποθέσεις σεξουαλικής βίας, Πέτρου Φιλιππίδη.

Η σύζυγος του επιφανούς ηθοποιού και θιασάρχη, ο οποίος δικάζεται για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος τριών συναδέλφων του ανέβηκε σήμερα στο βήμα του μάρτυρα, υπερασπιζόμενη τον κατηγορούμενο.

Η κ. Νίνου με την έναρξη της κατάθεσής της αμφισβήτησε τη βασιμότητα των καταγγελιών που έχουν κάνει οι τρεις ηθοποιοί σε βάρος του κατηγορούμενου και απέδωσε όλη την υπόθεση, όπως και ο Πέτρος Φιλιππίδης σε απολογητικά υπομνήματά του, σε προσπάθεια απαξίωσής του για λόγους δημοσιότητας και εκδίκησης.

«Εγώ με τον Πέτρο έχω κάνει μεγάλες προσωπικές συζητήσεις για αυτά τα γεγονότα. Δεν θα πω τι έχω πει με τον σύζυγό μου. Θα σας πω όμως ότι ο Πέτρος δεν είναι βιαστής.Όλα έγιναν για λόγους διαπόμπευσης και εκδίκησης. Τον Πέτρο τον αγαπάει ο κόσμος. Όλα έγιναν για να τον διαπομπεύσουν ως άνθρωπο. Και για εκδίκηση από κάποιες γυναίκες που δεν κατάφεραν να πάρουν αυτό που θέλουν. Ένα ρόλο. Εδώ μέσα μιλάμε συνεχώς για έναν ρόλο. Είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Έχει καταφέρει να είναι στις καρδιές των ανθρώπων. Τον κατέστρεψαν και τώρα θέλουν να τον πεθάνουν. Μαζί με αυτόν κατέστρεψαν και τη δίκη μου οικογένεια», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Νίνου προκειμένου να δώσει τη δική της εκδοχή στην ερώτηση των δικαστών για το λόγο που τα φερόμενα θύματα επέλεξαν να καταγγείλουν το σύζυγό της.

Η μάρτυρας, που έδειχνε ψύχραιμη στο μεγαλύτερο μέρος της εξέτασής της από τους δικαστές, ξέσπασε σε λυγμούς όταν ρωτήθηκε αν κάποιος την είχε ενημερώσει για κάτι που άκουσε για τον σύζυγο της αλλά και όταν κλήθηκε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή με το θιασάρχη.

Πρόεδρος: Ήρθε ποτέ συνεργάτης, να σας πει ότι έχει ακούσει κάτι; Για να σας προστατεύσει από κάτι;

Μάρτυρας: Οι άνθρωποι που με πλησίαζαν ήταν άνθρωποι οι όποιοι μας έγλειφαν.

Ένορκος: Οι εξωσυζυγικές σχέσεις... Δεν μιλήσατε γι' αυτό. Τα διαχωρίζω βέβαια…

Μάρτυρας: Είναι η προσωπική μου ζωή. Έχω περάσει πολύ δύσκολα αυτό τον καιρό. Με έχουν ξεφτιλίσει εμένα και τον Πέτρο. Είμαι μία γυναίκα που τίμησα την οικογένειά μου και φρόντισα το παιδί μου. Σταμάτησα να δουλεύω. Όταν απέκτησα το παιδί μου, η ζωή μου άλλαξε. Η ζωή δεν είναι φωτογραφίες. Η ζωή είναι το παιδί μου. Ήμουν παρούσα. Το παιδί μου είναι εδώ από την αρχή και συμπαραστέκεται στη μάνα του και τον πατέρα του.

Η μάρτυρας κατέθεσε πως γνωρίζει την πρώτη καταγγέλλουσα, καθώς ο κατηγορούμενος συνεργαζόταν με τη μητέρα της επί έξι χρόνια και στην πορεία είχε γνωρίσει και τη φερόμενη παθούσα: «Ήταν μία κοπέλα παρεμβατική», ανέφερε η κ. Νίνου η οποία ερωτήθηκε από την Έδρα γιατί χαρακτηρίζει την καταγγέλλουσα «παρεμβατική».

Όπως είπε η κ. Νίνου, «περιφερόταν στα καμαρίνια με την πρόφαση ότι θέλει να δει τη μητέρα της. Έρχονται τα παιδιά των ηθοποιών στο θέατρο, αλλά όχι κάθε μέρα. Δεν είναι τόπος συνάντησης. Είχα συζητήσει με συνεργάτες του Πέτρου ότι αυτό ήταν ενοχλητικό. Εμένα δεν μου μιλούσε καθόλου. Η μητέρα της την έβαζε κρυφά από την πίσω πόρτα ενώ ο σύζυγός μου είχε απαγορεύσει την είσοδο σε όποιον δεν είχε σχέση με την παράσταση».

Η κ. Νίνου απέκλεισε το ενδεχόμενο να ισχύουν όσα επικαλείται η πρώτη καταγγέλλουσα. Για τη δεύτερη και την τρίτη καταγγέλλουσα η μάρτυρας είπε πως δεν γνωρίζει κάτι.

