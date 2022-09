Πολιτισμός

Κώστας Καζάκος: Βογιατζής, Γαλανός, Αντωνόπουλος, Καφαντάρη αποχαιρετούν τον σπουδαίο ηθοποιό

Με λυγμούς μίλησε στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Τι είπε η Λίλα Καφαντάρη για την διαδρομή του Κώστα Καζάκου στον πολιτισμό και στην πολιτική.

«Έφυγε ένας μεγάλος άνθρωπος, με Α κεφαλαίο, ήταν σπουδαίος ηθοποιός, ήταν λεβέντης σαν άνθρωπος», είπε ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την απώλεια του Κώστα Καζάκου.

Όπως συμπλήρωσε, «ήταν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΣΕΗ, άφησε σπουδαίο έργο σε αυτόν τον τομέα, με ανδρισμό, ήθος και κατανόηση».

«Ήταν συνεπής στην ιδεολογία του και αυτό έχει μεγάλη σημασία», είπε για την ενασχόληση του Κώστα Καζάκου με την πολιτική.

Αμέσως μετά, με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος μη μπορώντας να συγκρατήσει την συγκίνηση του, είπε βουρκωμένος «Δεν είναι απώλεια, ο Καζάκος είναι παρών. Δεν μπορεί να μην είναι παρών ο Καζάκος» και με λυγμούς έκλεισε το τηλέφωνο.

Η ηθοποιός και συνοδοιπόρος του στο ΚΚΕ, Λίλα Καφαντάρη, είπε στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου πως «ο Κώστας Καζάκος είχε βαθιά γνώση του θεάτρου, ήταν ένα πολιτικό ον και στον τρόπο που έπαιζε, στον τρόπο που δίδασκε τους νεότερους μαθητές, είχε μια στάση από την οποία ο πολιτισμός είχε μεγάλο κέρδος σε όλα τα επίπεδα».

«Ως σύντροφος ήταν πάντα ακέραιος και πάντα συνεπής με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος. Ήταν κέρδος μου ότι γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, ήταν πάντα μπροστά σε κινήματα, ήταν πάντα μπροστά, πάντα με το δίκιο των ανθρώπων του μόχθου», τόνισε η Λίλα Καφαντάρη.

Αμέσως μετά, ο Νίκος Χατζηνικολάου συνομίλησε με τον ηθοποιό Νίκο Γαλανό, ο οποίος είπε πως θα θυμάται τον Κώστα Καζάκο ως μια μεγάλη προσωπικότητα με μεγάλες επιτυχίες, με μεγάλο εκτόπισμα και στον πολιτισμό και στην πολιτική.

Ο Νίκος Γαλανός είπε ακόμη πως «ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, με το γέλιο και το καλαμπούρι, με έναν στόχο: να κάνουμε μια δουλειά. Σου έβαζε όταν μιλούσες μαζί του...ότι πρέπει πάντοτε να έχεις έναν στόχο».

«Έχω κάνει πολλές ταινίες μαζί του, από την πρώτη μου ταινία και αρκετές ακόμη, ενώ έχουμε παίξει και σε πολλές παραστάσεις μαζί στο θέατρο», είπε ο Νίκος Γαλανός.

