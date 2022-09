Αθλητικά

Eurobasket: Η Ισπανία πέρασε με κατοστάρα την Φινλανδία

Οι Σκανδιναβοί ήταν άκρως ανταγωνιστικοί και προηγήθηκαν στο ημίχρονο, αλλά η Ισπανία ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο και η εμπειρία του Ρούντι Φερνάντεθ σε εκτέλεση και άμυνα, βοήθησαν την Ισπανία να επιστρέψει δύο φορές από το -15, να σημειώσει μία τεράστια ανατροπή και να συνεχίσει την πορεία της προς τα μετάλλια του Ευρωμπάσκετ 2022, στο Βερολίνο. Οι Ίβηρες επικράτησαν με 100-90 των Φινλανδών στα προημιτελικά της διοργάνωσης και πλέον περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα-Γερμανία (13/9, 21:30) για να μάθουν τον αντίπαλό τους στην τετράδα.

Ο αποψινός προημιτελικός κρίθηκε στο καθοριστικό επιμέρους σκορ 30-15 των Ισπανών στην τρίτη περίοδο, ενώ έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Ρούντι Φερνάντεθ, με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης να μετράει με τη σειρά ένα κλέψιμο, μία ασίστ και δύο κολλητά τρίποντα για το μη αναστρέψιμο 95-84 της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Κορυφαίος των νικητών ο Βίλι Ερναγκόμεθ με 27 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, 14 ο Ντάριο Μπριθουέλα και 11 (με 5 κλεψίματα) ο Ρούντι Φερνάντεθ. Από τους Φινλανδούς, που είχαν προηγηθεί με 48-33 στο 17΄, πάλεψε ο αστέρας των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Λάουρι Μαρκάνεν, με 28 πόντους και 11 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετός για ακόμη μία υπέρβαση....

Τα δεκάλεπτα: 19-30, 43-52, 73-67, 100-90

Η σεμιναριακή άμυνα των Φινλανδών όχι μόνο αιφνιδίασε τους Ισπανούς με τον... καλησπέρα της αναμέτρησης, αλλά επέτρεψε στην ομάδα του Λάσι Τουόβι να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας στο τέλος της πρώτης περιόδου (+11, 19-30), μετά από εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο του Γιαντούνεν, περίπου τρία μέτρα πίσω από το κέντρο του παρκέ. Η Φινλανδία επέμεινε στην αμυντική στρατηγική της και στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τον Μαρκάνεν να οδηγεί την επίθεση η διαφορά άνοιξε και έφτασε ακόμη και στο +15 στο 17΄ (33-48), με την Ισπανία, που έμενε όρθια από τις επιλογές του Βίλι Ερναγκόμεθ, να παίρνει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -9 (43-52).

Ωστόσο με την έναρξη της τρίτης περιόδου η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μάζεψε τα αμυντικά κομμάτια της, «αναχαίτισε» κάθε προσπάθεια των Φινλανδών και πιέζοντας σε όλο το παρκέ, απάντησε με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 30-15(!), ανακτώντας το προβάδισμα και δείχνοντας αποφασισμένη να τελειώσει το ματς (73-67 στο 30΄). Η Φινλανδία προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της έκπληξης, πλησίασε σε απόσταση αναπνοής (84-82), αλλά έπεσε πάνω στον... τοίχο εμπειρίας του Ρούντι Φερνάντεθ, με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης να γράφει το 11ο κλέψιμο των Ισπανών στον αγώνα, να βγάζει ασίστ στον Μπριθουέλα για το 87-82 από τα 6.75 και να ευστοχεί στην επόμενη επίθεση σε καθοριστικό τρίποντο για το 90-82 (στο 37΄), με το οποίο οι Ίβηρες ουσιαστικά «σφράγισαν» τη νίκη. Η χαριστική βολή ήρθε από τα χέρια του ίδιου με νέα «βόμβα» από τα 6.75 για το καταδικαστικό 95-84, 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη.

