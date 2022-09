Αθλητικά

Eurobasket: Η Εθνική Ελλάδας υποτάχθηκε στην Γερμανία

Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η "μάχη" της επίσημης αγαπημένης στην έδρα της οικοδέσποινας των προημιτελικών.

Βαριά ήττα από την Γερμανία υπέστη η Εθνική Ελλάδας στην φάση των "8" του Eurobasket και αποχαιρέτισε την διοργάνωση μετά από την ήττα της, στην έδρα της οικοδέσποινας των προημιτελικών, με σκορ 107-96.

Νωρίτερα, η Ισπανία πέρασε με κατοστάρα την Φινλανδία.

Το ολοκληρωτικό «μπλακ άουτ» που υπέστη η Εθνική Ελλάδας στις αρχές της τρίτης περιόδου (δέχθηκε επιμέρους σκορ 20-1) και η «γαλανόλευκη» σπίθα της αντεπίθεσης που δεν... άναψε ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσαν συνέχεια στην αρνητική παραδοσή των τελευταίων Ευρωμπάσκετ, που θέλει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να αποχαιρετά στα προημιτελικά (2011, 2015, 2017).

Η αήττητη μέχρι σήμερα «γαλανόλευκη» έπεσε με το τελικό 107-96 απέναντι στην «οικοδέσποινα» Γερμανία στους «8» του Ευρωμπάσκετ 2022, ολοκληρώνοντας άδοξα τη γεμάτη όνειρα παρουσία της... Στον αντίποδα, τα «πάντσερ» ετοιμάζονται για ακόμη μία «μάχη» για την πρόκριση τους στον τελικό, απέναντι στην Ισπανία.

Με 9/29 τρίποντα, ηττημένη κατά κράτος στη μάχη των ριμπάουντ (32 έναντι 46) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποβάλλεται με δεύτερο αντιαθλητικό περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη, η Εθνική δεν είχε καμία τύχη, απέναντι στην Γερμανία, η οποία συνδέθηκε από το πρώτο λεπτό από τα 6.75 και δεν τράβηξε ποτέ την... πρίζα (17/31 τρίποντα).

Η κορυφαία εμφάνιση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη με τη φανέλα της Εθνικής (18π.) και οι 13 πόντοι του Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν ήταν αρκετοί για να κάνουν τη διαφορά μαζί με τους 31 του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μία βραδιά που οι υπόλοιποι διεθνείς έμοιαζαν... ζαλισμένοι κι εκτός κλίματος.

Από τη Γερμανία «έλαμψε» ο άσος των Χιούστον Ρόκετς, Ντένις Σρέντερ, με 26 πόντους και 8 ασίστ, ενώ κομβικός ήταν ο Ντάνιελ Τάις μέσα στη ρακέτα με 13 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 31-27, 57-61, 83-71, 107-96

Ανοργάνωτη περιφερειακή άμυνα, κάκιστες επιθέσεις και λάθη, συνέθεσαν την εικόνα της Εθνικής Ελλάδας στις αρχές του πρώτου δεκαλέπτου. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, μάλιστα, έδωσε όλα τα ελεύθερα μακρινά σουτ στους Γερμανούς, οι οποίοι με 8/12 τρίποντα έφεραν την αναστάτωση στο «γαλανόλευκο στρατόπεδο». Τα «πάντσερ», μάλιστα, βρέθηκαν γρήγορα στο +10 (19-9 στο 4΄), ενώ στο 5΄ έγραψαν το 25-14. Ωστόσο, με την είσοδο του Σλούκα στη θέση «1» και του Θανάση Αντετοκούνμπο στο «5», η Εθνική «έδεσε» την άμυνα της, ενώ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποτελεί σταθερή απειλή, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, κλείνοντας την περίοδο στο -4 (31-27).

Με τον Λαρεντζάκη να δίνει ρυθμό στην επίθεση και να κερδίζει τις μάχες στην άμυνα, η Εθνική, που είχε απενεργοποιήσει το επιθετικό ρεσιτάλ του Σρέντερ, έδειξε το απειλητικό πρόσωπό της, ενώ με τον Παπανικολάου να αξιοποιεί τους διαδοχικούς αιφνιδιασμούς η ισοφάριση (44-44) δεν άργησε να έρθει (στο 16΄). Η Γερμανία προσπάθησε να αντιδράσει από τα 6.75, αλλά οι απαντήσεις από την ίδια θέση ήταν άμεσες από την Ελλάδα, με αποκορύφωμα το ασύλληπτο τρίποντο του Σλούκα πολύ πίσω από το κέντρο στην εκπνοή του ημιχρόνου, με το οποίο γράφτηκε το 61-57 για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η πεντάδα που παρέταξε ο Δημήτρης Ιτούδης στην έναρξη της τρίτης περιόδου (Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Παπαγιάννης) έφερε... ακινησία στην άμυνα, με τους Γερμανούς να βρίσκουν και πάλι τα ελεύθερα σουτ... Βάγκνερ και Φόγκμαν, μάλιστα, έδωσε πραγματική παράσταση από τα 6.75 και τα «πάντσερ» με επιμέρους σκορ 20-1(!) εκτόξευσαν τη διαφορά στο 26΄ στο +15 (77-62). Ο ομοσπονδιακός τεχνικός άλλαξε το σχήμα, αλλά η Γερμανία είχε βρει ψυχολογία (83-71 στο 30΄).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Γερμανία κυριάρχησε στα ριμπάουντ, η αστοχία «εγκαταστάθηκε» στην Εθνική και με τα «πάντσερ» να παραμένουν «ζεστά» από τα 6.75 η διαφορά άνοιξε και πάλι υπέρ της «οικοδέσποινας» (92-78 στο 33΄). Οι Γερμανοί ξέφυγαν ακόμη και με +16 (96-80) στο 35΄, τη στιγμή που οι διεθνείς μάταια προσπαθούσαν να αντιδράσουν...

Όταν μάλιστα αποβλήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 4:56΄ για το τέλος της αναμέτρησης, με δεύτερο αντιαθλητικό, οι διεθνείς απλά παραδόθηκαν....

