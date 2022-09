Οικονομία

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη θα επικρατήσει, ο Πούτιν θα αποτύχει

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία μίλησε η πρόεδρος της Κομισιόν, ντυμένη στα χρώματα της Ουκρανίας. Το πακέτο για τις ΜμΕ και τα πυροσβεστικά στην Ευρώπη.

«Ο Πούτιν θα αποτύχει, η Ευρώπη και οι αξίες μας θα επικρατήσουν», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης που απηύθυνε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ντυμένη με τα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας, με κίτρινο σακάκι και μπλε μπλούζα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε την ομιλία της αναφερόμενη στο «βάναυσο» πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, λέγοντας ότι δεν είναι απλώς ένας πόλεμος κατά της Ουκρανίας, αλλά ένας πόλεμος που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του κοινού μας μέλλοντος και μια αντιπαράθεση μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας.

«Η αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι από την πρώτη ημέρα του πολέμου η ΕΕ στάθηκε στο πλευρό της χώρας αυτής με όπλα, με κονδύλια, δείχνοντας φιλοξενία στους πρόσφυγες, αλλά και με τις αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας που έχουν επιβληθεί ποτέ.

Η φον ντέρ Λάιεν τόνισε ότι ένα μεγάλο μερίδιο της ρωσικής οικονομίας έχει αποκοπεί από τις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ η ρωσική βιομηχανία βρίσκεται σε διάλυση. Τόνισε, επίσης, ότι το Κρεμλίνο είναι αυτό που έφερε στο επίπεδο της καταστροφής τη ρωσική οικονομία και πρόσθεσε: «οι κυρώσεις μας θα παραμείνουν, θα δείξουμε αποφασιστικότητα και όχι διάθεση συνδιαλλαγής».

«Σήμερα η τόλμη έχει ένα όνομα. Το όνομα αυτό είναι Ουκρανία. Η τόλμη έχει ένα πρόσωπο: των ανδρών και γυναικών που αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή», ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα συνεχάρη την πρώτη κυρία της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκι, η οποία ήταν παρούσα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το θάρρος της ίδιας και του συζύγου της που εμψυχώνουν έναν ολόκληρο λαό. «Δώσατε φωνή στο λαό σας στο παγκόσμιο προσκήνιο και δώσατε ελπίδα σε όλους μας. Ζήτω η Ουκρανία!», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι η οικονομική υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Όπως είπε, η ΕΕ θα δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την ανοικοδόμηση των σχολείων στην Ουκρανία, ενώ τόνισε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί για να αποκτήσει η Ουκρανία άμεσα πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα ταξιδέψει αύριο στο Κίεβο για να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόταση για ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών κανόνων για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη

Tην ανάγκη για δημοσιονομικούς κανόνες που να επιτρέπουν στρατηγικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και κανόνες που ταιριάζουν στις προκλήσεις αυτής της δεκαετίας, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.

«Τον Οκτώβριο θα παρουσιάσουμε νέες ιδέες για την οικονομική μας διακυβέρνηση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην πορεία μείωσης του χρέους τους.

Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία για την υλοποίηση όσων έχουν συμφωνηθεί, σημείωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

«Θα πρέπει να υπάρχουν απλούστεροι κανόνες που μπορούν να ακολουθήσουν όλοι», εξήγησε.

«Χρειαζόμαστε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, ένα εργατικό δυναμικό με τις κατάλληλες δεξιότητες και πρόσβαση στις πρώτες ύλες που χρειάζεται η βιομηχανία μας», τόνισε.

Επιπροσθέτως, έκανε λόγο για πακέτο βοήθειας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Θα περιλαμβάνει μια πρόταση για ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών κανόνων για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη - το ονομάζουμε BEFIT», σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να άρουμε τα εμπόδια που εξακολουθούν να κρατούν πίσω τις μικρές εταιρείες μας».

Διπλασιασμός της πυροσβεστικής ικανότητας της ΕΕ

«Σήμερα να ανακοινώσω ότι θα διπλασιάσουμε την πυροσβεστική μας ικανότητα τον επόμενο χρόνο», τόνισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, κάνοντας αναφορά στην Ελλάδα.

Η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «πρέπει επίσης να είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να χειριστούμε το μεταβαλλόμενο κλίμα» και προσέθεσε ότι «η καταστροφική δύναμη των ακραίων καιρικών συνθηκών είναι πολύ μεγάλη για να μπορέσει οποιαδήποτε χώρα να αγωνιστεί μόνη της».

«Αυτό το καλοκαίρι στείλαμε αεροπλάνα από την Ελλάδα, τη Σουηδία και την Ιταλία για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στη Γαλλία και τη Γερμανία. Αλλά καθώς οι καταστροφές γίνονται πιο συχνές και πιο έντονες, η Ευρώπη θα χρειαστεί περισσότερη δυναμικότητα», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Επισήμανε ότι «η ΕΕ θα αγοράσει άλλα 10 ελαφρά αμφίβια αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα για να προσθέσει στον στόλο. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».

