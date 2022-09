Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Ποια μέτρα προτείνει η Κομισιόν για τη μείωση κατανάλωσης ρεύματος

Η Κομισιόν ανακοινώνει μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης ρεύματος. "Αγκάθι" το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Τι προβλέπει το προσχέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα σχέδια που προβλέπουν την είσπραξη των έκτακτων κερδών από τις εταιρίες ενέργειας, αλλά και την επιβολή περικοπών στη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο το μπλοκ των ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο ενός πακέτου μέτρων που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από την αυξημένες τιμές της ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις φόρων, σε επιδοτήσεις και σε καταβολές επιδομάτων εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί την αύξηση του πληθωρισμού σε επίπεδα ρεκόρ, αναγκάζοντας τις βιομηχανίες να σταματήσουν τις γραμμές παραγωγής τους, αλλά και τους πολίτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας ενόψει του χειμώνα.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να παρουσιάσει μία σειρά από εθνικά μέτρα στο πλαίσιο μιας συνολικής αντίδρασης για το σύνολο των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Το Reuters διάβασε ένα προσχέδιο των μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει τη φορολόγηση των πλεονασματικών εσόδων από τις ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη που δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, ώστε οι κυβερνήσεις, να συγκεντρώσουν χρήματα για τις δαπάνες που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να ανταπεξέλθουν στους αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας.

