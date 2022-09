Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη: Ένταση στην εξέταση του Σπύρου Μπιμπίλα (βίντεο)

Ο Σπύρος Μπιμπίλας δέχθηκε επίθεση από το ακροατήριο κατά τη διάρκεια της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη, που τον αποκάλεσε "φίδι κολοβό"

Ένταση προκλήθηκε στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, κατά την διάρκεια εξέτασης του προέδρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρου Μπιμπίλα από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού κατά τριών συναδέλφων του.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο συνήγορος του θιασάρχη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε στον μάρτυρα πως η σύζυγος του κατηγορούμενου Ελπίδα Νίνου διαψεύδει την αναφορά του κ. Μπιμπίλα σε «σχέση που είχε συνάψει ο Φιλιππίδης με την κοπέλα του γιου του».

Συνήγορος: Σας διαψεύδει η κ. Νίνου!

Μάρτυρας: Την διαψεύδω κι εγώ την κ. Νίνου.

Ο, σε έντονο ύφος, διάλογος, προκάλεσε την αντίδραση του γιου του κατηγορούμενου ο οποίος σηκώθηκε αμέσως όρθιος, ενώ η κ. Νίνου την ίδια στιγμή φώναξε προς το δικαστήριο να της δώσει τον λόγο για «να μιλήσω ένα λεπτό». Η πρόεδρος διέκοψε την διαδικασία για να ηρεμήσουν τα πνεύματα την ίδια στιγμή που μία εκ των ηθοποιών που στηρίζουν τις καταγγέλουσες, φώναξε στο ακροατήριο, απευθυνόμενη στην σύζυγο του Πέτρου Φιλιππίδη: «Και για εμάς λέτε πράγματα αλλά δε σηκωνόμαστε να μιλήσουμε».

Με την αποχώρηση των δικαστών κάποιοι από τους φίλους του κατηγορούμενου επιτέθηκαν λεκτικά στον κ. Μπιμπίλα αποκαλώντας τον «φίδι κολοβό» προς τους οποίος ο μάρτυρας απάντησε: «Ντροπή! Τι να κάνουμε να πούμε ψέματα;».

Η διαδικασία σήμερα συνεχίζεται με την εξέταση του κ. Σπύρου Μπιμπίλα από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου ηθοποιού, που ζήτησε από τον μάρτυρα «να μην ξαναπείτε δημόσια ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι φίλος σας».

Ο μάρτυρας δέχεται ερωτήσεις από τον συνήγορο του κατηγορουμένου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο κυρίως για την υπόθεση της πρώτης από τις τρεις καταγγέλουσες, που φέρεται να έχει βιασθεί ύο φορές από τον κατηγορούμενο, την οποία ο μάρτυρας γνωρίζει καθώς είναι κόρη φίλης του. Οι ερωτήσεις στράφηκαν στο περιεχόμενο της καταγγελίας που έκανε στο ΣΕΗ η εν λόγω ηθοποιός και αν ενώπιον των συναδέλφων της στο Πειθαρχικό αναφέρθηκε σε βιασμό της από τον Φιλιππίδη.

Συνήγορος: Η πρώτη καταγγέλλουσα περιγράφει στο ΣΕΗ βιασμό;

Μάρτυρας: Περιγράφει γεγονότα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δε θα αποφασίσω εγώ αν περιγράφει βιασμό ή όχι.

Συνήγορος: Δεν περιγράφει βιασμό;

Μάρτυρας: Δεν θα το κρίνω εγώ.

Συνήγορος: Σε εσάς δεν λέει τίποτα για βιασμό, και πάει στον εισαγγελέα και μιλάει για βιασμό και μετά στην ανακρίτρια και για μια δεύτερη πράξη βιασμού. Αρχικά δεν περιγράφει πράξεις. Μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση;

Πρόεδρος: (προς τον κ. Μπιμπίλα) Την ρωτήσατε εσείς που την γνωρίζετε γιατί δεν τα είπε και στο ΣΕΗ αυτά που αργότερα κατέθεσε στον εισαγγελέα;

Μάρτυρας: Μια φορά την ρώτησα και μου είπε ότι κάθισε και θυμήθηκε και άλλα πράγματα, ότι έστυψε το μυαλό της.. είναι λογικό. Λένε στο πειθαρχικό κάποια πράγματα και όταν πάνε στον εισαγγελέα τους ρωτάει και ενδεχομένως να θυμούνται και άλλα. Αυτή είναι η κρίση μου.

Συνήγορος: Είπε ότι την βοήθησε ένας φίλος της για να θυμηθεί και άλλα. Έχει υποστεί έναν βιασμό και έρχεται και λέει για πρώτη φορά στην ανακρίτρια ότι της το θύμισε ένας φίλος….

Μάρτυρας: Αυτά πρέπει να τα ρωτήσετε στην ίδια. Εγώ έχω γνώση των γεγονότων του πειθαρχικού… Τα πάντα μπορούν να συμβούν στη ζωή. Και να θυμάσαι και να ξεχνάς

Συνήγορος: Δηλαδή, έχει υποστεί μια γυναίκα τέτοιο πράγμα και δε το θυμάται; Έχει υποστεί αυτήν την πράξη και πάει μετά στο θέατρο «Ήβη» να εργαστεί με τον άνθρωπο που την κακοποίησε; Αυτή η συμπεριφορά είναι συνηθισμένη;

Μάρτυρας: Δεν είναι συνηθισμένη, αλλά δυστυχώς στο χώρο του θεάτρου πολλές γυναίκες και άντρες ηθοποιοί δέχονται άσχημα πράγματα, αλλά μετά πάνε στο θέατρο. Η συνθήκη του θεάτρου είναι δύσκολη και πολλοί άνθρωποι πάνε σε δουλειές ενώ έχουν υποστεί πράγματα. Εάν η ίδια δεν αισθάνθηκε ότι αυτό δεν είναι βιασμός, πήγε μετά να δουλέψει.. Δε συνηθίζεται αλλά μπορεί να συμβεί. Ξέρετε τι σήμαινε Φιλιππίδης στο θέατρο;

Ο μάρτυρας έκανε έκκληση σε γυναίκες που έχουν αναφερθεί σε συμπεριφορές του κατηγορούμενου να πάνε να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Η εκπομπή "Το Πρωινό" μέσα από ρεπορτάζ παρουσιάζει τι ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΗ έξω από το δικαστήριο.

