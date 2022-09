Αθλητικά

Euroleague: Ο Μποντιρόγκα νέος Πρόεδρος

Μετά από 22 χρόνια ο Τζόρντι Μπερτομέου αποχωρεί και δίνει... τα κλειδιά του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος.

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα είναι και επισήμως από σήμερα, Τετάρτη (14/9) ο νέος πρόεδρος της Euroleague. Μετά από 22 χρόνια, ως CEO και εκτελεστικός διευθυντής της Euroleague ο Τζόρντι Μπερτομέου αποχωρεί και δίνει... τα κλειδιά του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος στον παλαίμαχο διεθνή Σέρβο του Παναθηναϊκού, που κατέκτησε τρεις τίτλους στη διοργάνωση (2000 & 2002 με τον Παναθηναϊκό και 2003 με την Μπαρτσελόνα). Νέος CEO αναλαμβάνει ο Μάρσαλ Γκλίκμαν, ιδιοκτήτης της "Glickman Global Sports Business Solutions".

«Ο Μποντιρόγκα φέρνει τη βαθιά γνώση και εμπειρία του στον νέο ρόλο του και θα εστιάσει στη βελτίωση της ποιότητας της διοργάνωσης για τους συλλόγους, τους παίκτες, τους φιλάθλους, τους χορηγούς και τους μετόχους.

Οι διεθνείς σχέσεις του προσδίδουν στον θεσμό τη δυνατότητα για μία νέα στρατηγική που θα επικεντρώνεται στη βελτίωση των θεσμικών σχέσεων της Euroleague με την παγκόσμια μπασκετική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Παικτών της Euroleague, της Ένωσης Προπονητών της Euroleague, της Ένωσης Διαιτητών, της FIBA, των εθνικών Λιγκών και άλλων οργανισμών που σχετίζονται με το μπάσκετ. Ο Μποντιρόγκα διετέλεσε αντιπρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας μπάσκετ από το 2011 έως το 2015 και εν συνεχεία ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων της FIBA Europe,» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Euroleague.

«Μπαίνουμε σε μία νέα εποχή στη Euroleague,» ήταν οι πρώτες λέξεις του Ντέγιαν Μποντιρόγκα ως πρόεδρός της. «Τα τελευταία 20 χρόνια η κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης καθιερώθηκε ως μια δύναμη στον παγκόσμιο αθλητισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τζόρντι Μπερτομέου και την ομάδα του για το όραμα και τη σκληρή δουλειά τους και ανυπομονώ να συνεχίσουμε να "χτίζουμε" και να επεκτείνουμε τον αντίκτυπο της EuroLeague και του EuroCup», κατέληξε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

