Λειψοί: Χρυσός παραολυμπιονίκης και Δήμαρχος σε κολυμβητικό διάπλου (εικόνες)

Η πρωτότυπη κίνηση και το πολύ σημαντικό μήνυμα για το περιβάλλον.

Με μια συμβολική πρωτότυπη δράση ο Δήμος Λειψών δίνει το δικό του περιβαλλοντικό μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελέγχου των Υδάτων, στις 18 Σεπτεμβρίου που είναι αφιερωμένη στην ανάγκη ενημέρωσης για την προστασία των υδάτινων πόρων. Συγκεκριμένα, o Δήμος Λειψών επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει περιβαλλοντικά το κοινό, καθιερώνοντας έναν κολυμβητικό διάπλου που ξεκίνησε φέτος.

Ο δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος προσκάλεσε τον χρυσό παραολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή και κάτοχο 12 μεταλλίων, Χαράλαμπο Ταϊγανίδη και κολύμπησαν μαζί σε απόσταση 4 χλμ περίπου, από την παραλία Κατσαδιά μέχρι το λιμάνι των Λειψών. «Η προστασία των υδάτινων πόρων απαιτεί την κινητοποίηση όλων. Ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία αυτή με έναν πραγματικό πρωταθλητή της ζωής, τον χρυσό παραολυμπιονίκη μας Χαράλαμπο Ταϊγανίδη για να δείξουμε ότι όλα είναι δυνατά αρκεί να το θελήσουμε», δήλωσε ο δήμαρχος Λειψών.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στην ευρύτερη «πράσινη» και ανθρωποκεντρική τουριστική στρατηγική του δήμου που λέει «όχι» σε οργανωμένες ξαπλώστρες στις παραλίες, καθώς και σε άλλες περιττές πολυτέλειες. Ήδη στους Λειψούς λειτουργεί μονάδα αφαλάτωσης τα τελευταία χρόνια που παρέχει αυτονομία και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Επίσης, έχει διαμορφωθεί μία από τις παραλίες του νησιού, ώστε να είναι προσβάσιμη σε ΑμΕΑ. «Είναι πολύ ενθαρρυντικό πως Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο φετινό κάλεσμα του δήμου. Οι Λειψοί ξεπέρασαν εφέτος το "φράγμα του 2019 σε ακτοπλοϊκές αφίξεις και η επισκεψιμότητά τους είναι υψηλότερη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι», επισημαίνει ο κ. Μάγγος. Στο πνεύμα αυτό, το νησί της Καλυψούς απέσπασε δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις μέσα στο καλοκαίρι από τη βρετανική εφημερίδα Metro UK και το ιταλικό Vanity Fair, ως ένας από τους καλύτερους αυθεντικούς εξωτικούς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου, με «πράσινη» φιλοσοφία!

