Πολιτική

Κουρτουλμούς: Ας προσέξει η Ελλάδα, δεν μπλοφάρουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αντιπρόεδρος του ΑΚΡ, συνέστησε στη χώρα μας, να μην παίζει το παιχνίδι… κάποιων δυτικών και ζήτησε επίλυση των προβλημάτων μέσω διαλόγου.

Σε συνέντευξη του, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Νουμάν Κουρτουλμού, είπε ότι είναι υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω διαλόγου και όχι με πόλεμο και διαμάχη.

«Αλλά να μας συγχωρέσουν, η Ελλάδα ας μην μπει στο καράβι κάποιων δυτικών. Δηλαδή να μην πιστεύει ότι είναι πραγματικό που της χαϊδεύουν την πλάτη. Δεν είναι επειδή αγαπούν την Ελλάδα. Το κάνουν για να απασχολούν την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Τί σηματοδοτούν και τί ετοιμάζουν με τις βάσεις και τον οπλισμό που τοποθετούν στα νησιά και ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Αλεξανδρούπολη;

Ας μας συγχωρέσουν, κανένας δεν είναι ηλίθιος. Αν λένε ότι το κάνουν εναντίον της Ρωσίας δεν το πιστεύει κανείς. Επομένως ευχόμαστε να συμπεριφέρονται ειλικρινά και χωρίς υποκρισία. Ορισμένες χώρες δεν έχουν δικαίωμα να αυξάνουν την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, χαϊδεύοντας την πλάτη του ΝΑΤΟ. Αυτό να το αξιολογήσει σωστά η Ελλάδα», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν μπλόφαρε και πως ήταν η Ελλάδα και όχι η Τουρκία που κλείδωσε τα πολεμικά αεροσκάφη.

Ανέφερε ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που φοβάται να κάνει κινήσεις, και ότι πρόκειται για πράξη πρόκλησης και παρενόχλησης. Ο Ταγίπ Ερντογάν δίνει σαφή μηνύματα σε όλο τον κόσμο για αυτό το θέμα στις διεθνείς πλατφόρμες, όπως είπε και πρόσθεσε, «Η Τουρκία δεν αστειεύεται ούτε μπλοφάρει εδώ. Είναι μια χώρα που θα προστατεύσει τα δικαιώματα και το δίκαιό της. Συνιστούμε μέτρο, λογική και προνοητικότητα στην Ελλάδα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλικιωμένος δηλώθηκε νεκρός... επειδή τον μπέρδεψαν με άλλον

Κρήτη: Έκανε 4 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες

Ρόδος: Μαχαίρωσαν αστυνομικό για μια θέση πάρκινγκ