ΓΣΕΕ: 24ώρη πανελλαδική απεργία

Προκηρύχθηκε 24ώρη πανελλαδική απεργία, καθώς και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα και άλλες πόλεις.

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, αποφάσισε η Ολομέλεια της Διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία συνεδρίασε σήμερα.

«Η Συνομοσπονδία, εκτιμώντας τη δύσκολη κατάσταση, με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο κόσμος της μισθωτής εργασίας και η κοινωνία γενικότερα, με τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους και την εκτίναξη των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, δηλώνει ότι οι οριζόντιες παροχές με προεκλογικό άρωμα δεν λύνουν το πρόβλημα. Δυστυχώς, οι έχοντες και κατέχοντες, με πολιτική ανοχή, μετακύλησαν όλες τις επιβαρύνσεις στον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή είναι απαραίτητη η αύξηση του κατώτατου μισθού και η επαναφορά του συλλογικού εργατικού δικαίου με καθολική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας» επισημαίνει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία τονίζει ότι θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη της, «ώστε να μην ενταθούν οι συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, που ήδη υφίστανται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, μετά τα βάρη των μνημονίων και τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, σηκώνουν στην πλάτη τους τώρα και το κόστος της ακρίβειας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις εμπεριέχει έντονα τα χαρακτηριστικά της αισχροκέρδειας».

