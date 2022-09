Πολιτική

Ευρωκοινοβούλιο: Υβριδικό το καθεστώς της Ουγγαρίας

Ως «υβριδικό καθεστώς κοινοβουλευτικής απολυταρχίας», χαρακτηρίστηκε το πολίτευμα της Ουγγαρίας του Όρμπαν, που πλέον «δεν αποτελεί πραγματική δημοκρατία».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε εισήγηση που κρίνει ότι η Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπάν δεν αποτελεί πλέον πραγματική δημοκρατία χαρακτηρίζοντάς την «υβριδικό καθεστώς κοινοβουλευτικής απολυταρχίας».

Οι ευρωβουλευτές που συνέρχονται στο Στρασβούργο υπερψήφισαν με 433 ψήφους (123 κατά, 28 αποχές) την εισήγηση της γαλλίδας ευρωβουλευτή του κόμματος Ευρώπη Οικολογία Οι Πράσινοι Γκουέντολιν Ντελμπός-Κόρφιλντ.

Η Ουγγαρία κυβερνάται από το 2010 από τον υπερσυντηρητικό, εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος κάνει λόγο για την άσκηση «ανελεύθερη δημοκρατία» και διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με την Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί δραματικά» στην Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια, δήλωσε η Γκουέντολιν Ντελμπός-Κόρφιλντ κατά την διάρκεια της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσθέτοντας ότι «η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι λίγο πιθανή τόσο στην Ουγγαρία, όσο και την Πολωνία».

«Γνωρίζουμε ότι αυτή που λαμβάνει τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι η οικογένεια του Ορμπάν», συνέχισε η ευρωβουλευτής καταγγέλλοντας επίσης «τους περιορισμούς των κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων», την παρακολούθηση των δημοσιογράφων, τον κυβερνητικό έλεγχο επί των πανεπιστημίων, τον εμπρηστικό νόμο για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, που μοιάζουν με τους «πουτινικούς νόμους», αλλά επίσης και την αυστηροποίηση των όρων για την άμβλωση.

«Αν η Ουγγαρία ήταν υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα σήμερα, δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα εκπλήρωνε τα κριτήρια εισδοχής, αυτή είναι η θλιβερή διαπίστωση της εισήγησης, δήλωσε η Φαμπιέν Κελέρ (Renew Europe).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε το 2018 διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας με το ερώτημα της κατάφωρης παραβίασης των ευρωπαϊκών αξιών (Αρθρο 7 της Συνθήκης).

Η Ουγγαρία απειλείται επίσης με την παρακράτηση των δισεκατομμυρίων ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, εξαιτίας των ανησυχιών των Βρυξελλών για την διαφθορά και την διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων έργου στην Ουγγαρία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργοποίησε τον Απρίλιο τον μηχανισμό σύνδεσης της εκταμίευσης των ευρωπαϊκών πόρων με τον σεβασμό του κράτους δικαίου, θα προτείνει την Κυριακή στα κράτη μέλη την παρακράτηση της πλειονότητας των πόρων που προορίζονται για την Βουδαπέστη, έγινε γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.

Ομως θα φροντίσει να αφήσει μία πόρτα ανοικτή για την Ουγγαρία: η χώρα μπορεί να αποφύγει τις κυρώσεις αν εφαρμόσει σωστά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία τριών μηνών για να τοποθετηθούν.

