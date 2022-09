Κόσμος

Τουρκία – δημοσκοπήσεις: Το ΑΚΡ διατηρεί μικρό προβάδισμα

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις προεδρικές εκλογές και ο ρυθμιστικός ρόλος του φιλοκουρδικού κόμματος.

Ο μέσος όρος των τελευταίων οχτώ μηνών των δημοσκοπήσεων στην Τουρκία δείχνει ότι το ΑΚΡ έχει μεν χάσει ψήφους, αλλά διατηρεί τη βάση του 30%. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει αυξήσει τους ψήφους της και κυμαίνεται στα 26%, αλλά όχι τόσο όσο για να περάσει το ΑΚΡ.

Φαίνεται ότι το άθροισμα των έξι αντιπολιτευόμενων κομμάτων (η λεγόμενη Λαϊκή Συμμαχία), που αποτελείται απο τα κόμματα του CHP, IYI Parti (Καλό Κόμμα), του DEVA (Μπαμπατζάν), τo Genc Parti GP (του Νταβούτογλου), SAADET parti (Καραμολλάογλου) και το μικρό (κάτω από το 1%) DP (Δημοκρατικό Κόμμα), όλα μαζί υπερτερούν του αθροίσματος της κυβερνητικής συμμαχίας (ΑΚΡ, ΜΗΡ, κλπ).

Αλλά και οι δύο συμμαχίες έχουν ανάγκη το φιλοκουρδικό ΗDP, το οποίο (χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από την κυβερνητική συμμαχία) κυμαίνεται στο 10%.

Σοβαροί αναλυτές δεν θεωρούν δεδομένο ότι θα χάσει ο Ερντογάν τις προεδρικές εκλογές και εξακολουθούν να του δίνουν 50%. Ωστόσο, είναι σχεδόν σίγουροι ότι στις βουλευτικές εκλογές (που θα γίνουν ταυτόχρονα, τον Ιούνιο του 2023) η συμμαχία του Ερντογάν με το εθνικιστικό ΜΗΡ θα υπολείπεται από την συμμαχία της αντιπολίτευσης.

