Κίναρος: Υπερπτήσεις τουρκικών UAV μέσα στην νύχτα

Σε "συναγερμό" έμειναν όλη νύχτα οι Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω των απανωτών υπερπτήσεων πάνω απο την Κίναρο.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, στις 01:22, πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια.

Στις 03:32, εκ νέου τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη, την ανησυχία του για την κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό που συμβαίνει, και ως προς την ουσία ανέφερε ο κ. Δένδιας σημειώνοντας ότι θέμα νησιών δεν είχε τεθεί ποτέ. Δυστυχώς, πρόσθεσε, αν υπάρχει κάτι κακό είναι ότι εγκλωβίζεται και η Τουρκία και η τουρκική κοινή γνώμη.

Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών, από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και μετά, η τουρκική ηγεσία έχει κάνει επιλογές που δεν αφήνουν κανένα πεδίο συνεννόησης. Παρατήρησε ωστόσο, ότι (λόγω της τουρκικής συμπεριφοράς) έχει δημιουργηθεί ένα επίπεδο διεθνούς αντίδρασης.

Ερωτηθείς για το τι συνέβη μετά τη συνάντηση των κκ Ερντογάν και Μητσοτάκη στον Βόσπορο, ο κ. Δένδιας είπε ότι ο ίδιος ήταν πολύ υπέρ αυτής της συνάντησης. Η εικόνα που έλαβα ήταν ότι είχε πάει εξαιρετικά, αλλά το τι συνέβη μετά τη συνάντηση, από πλευράς Τουρκίας, μου είναι παντελώς αδύνατον να το ιχνηλατήσω, είπε ο κ. Δένδιας, σημειώνοντας ότι δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι μια διαρκής επιδείνωση.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Άγκυρας έχει εγκλωβίσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρά τις απεριόριστες ευκαιρίες που τους δώσαμε. Ειδικότερα για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που περιλαμβάνει τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη, είπε ότι εγκλωβίζει σε συνεχή πορεία σύγκρουσης με την Αίγυπτο. Γιατί, αναρωτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, κάποιος στην Τουρκία που βλέπει μακριά , να επιλέξει αυτή τη στρατηγική, η οποία οδηγεί σε αδιέξοδα και επικίνδυνες ατραπούς;

Τέλος, αναφέρθηκε στο δόγμα επί Κωνσταντίνου Καραμανλή , που ήταν η αναλογία 7 προς 10 (υπέρ της Τουρκίας). Πλέον, υπογράμμισε, αυτό έχει όχι απλώς ανατραπεί, αλλά έχει γίνει 10 προς 0 υπέρ της Ελλάδας.

