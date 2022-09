Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Απο την σύγκρουση ξέσπασε και μικρής έκτασης φωτιά. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο νεαρός οδηγός του άλλου οχήματος.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην Ρόδο, γεγονός που βυθίζει και πάλι στη θλίψη το νησί.

Ο ένας εκ των δύο οδηγών, ηλικίας 51 ετών που ανέσυραν οι διασώστες της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ μέσα από το όχημά του, εξαιτίας σφοδρής μετωπικής σύγκρουσης με άλλο όχημα, στο 3ο χιλιόμετρο της Ρόδου - Καμείρου, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν διερχόμενοι οδηγοί, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και μάλιστα στο ένα από τα δύο οχήματα εκδηλώθηκε και μικρή πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Ο δεύτερος οδηγός, ηλικίας 25 ετών τραυματίστηκε ελαφρά και μπόρεσε και βγήκε ο ίδιος από το όχημα. Μεταφέρθηκε επίσης στο Νοσοκομείο της Ρόδου για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Ο 51χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκινητο του και χρειάστηκε η επέμβαση των διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου προκειμένου να απεγκλωβιστεί και να παραληφθεί απο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν το θάνατό του.

Στο σημείο έφθασε κλιμάκιο της Τροχαίας Ρόδου, στελέχη του οποίου κατέγραψαν όλα τα δεδομένα του τροχαίου δυστυχήματος, που ανεβάζει έτσι τον συνολικό αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο των Δωδεκανήσων, σε 21 μέσα στο τρέχον έτος.

