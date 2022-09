Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο εδώλιο 6 μοναχοί για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το επίμαχο ημερολόγιο με τίτλο «Σκέψου πριν εμβολιαστείς», που μοίραζαν στους πιστούς.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου θα καθίσουν ο ηγούμενος και πέντε μοναχοί Ιεράς Μονής του Πηλίου, με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων, που είχαν σχέση με την πανδημία του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ηγούμενος και οι μοναχοί διένειμαν σε πιστούς ημερολόγιο τσέπης (με τίτλο «Σκέψου πριν εμβολιαστείς»), το οποίο περιείχε στις πρώτες σελίδες, δηλώσεις γιατρών του εξωτερικού και στις τελευταίες συμβουλές που απέτρεπαν τους πιστούς από τον εμβολιασμό για την αντιμετώπιση του Covid 19.

Για το θέμα, που γνωστοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2022 είχε ζητηθεί προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Βόλου, η οποία ολοκληρώθηκε και η εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση άσκησε δίωξη κατά των μοναχών, ενώ αποσύρθηκε η μήνυση και δεν ασκήθηκε δίωξη κατά του εκδότη του ημερολογίου, που φέρεται να είναι μονή του Αγίου Όρους, όπου υπάγεται το μοναστήρι στο Πήλιο.

Όπως αναφερόταν στο μίνι ημερολόγιο «η μεγάλη πίκρα είναι ότι η διοίκηση της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι – μητροπολίτες, έφθασαν να συνιστούν από τον άμβωνα, ως εργαλείο πλύσης εγκεφάλου των πιστών, το εμβόλιο», ενώ νομικός δήλωσε ότι με απάνθρωπες και αυταρχικές μεθόδους επιχειρείται ο απόλυτος κοινωνικός έλεγχος.

Με βάση το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, όποιος δημοσίως διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, που είναι ικανές να προκαλέσουν σύγχυση ή φόβο στον πολίτη και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του στο δημόσιο σύστημα υγείας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ως πέντε ετών και χρηματική ποινή.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καβάλα: καρτέρι θανάτου σε 52χρονο

Σε δίκη ο 73χρονος που βίασε την ανάπηρη κόρη του

Βιασμός ανήλικης: Έρανος για αποζημίωση σε συγγενείς του βιαστή που σκότωσε η 15χρονη