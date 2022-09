Κόσμος

Κουρτουρλμούς: Mην ξεχνάτε αυτό το ιερό έθνος

Τι δήλωσε ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Νουμάν Κουρτουλμούς για τη χώρα μας.





«Μην ξεχνάτε αυτό το ιερό έθνος», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Νουμάν Κουρτουλμούς λέγοντας πως αυτή είναι η συμβουλή του προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο IHA, ο Νουμάν Κουρτουλμούς δήλωσε ότι «όπως κάποιοι χάϊδεψαν την πλάτη της Ουκρανίας και δημιούργησαν σύγκρουση με τη Ρωσία, τώρα, με τον ίδιο τρόπο, χαϊδεύουν την πλάτη της Ελλάδας. Λένε στην Ελλάδα ‘Είσαι λιοντάρι, είσαι τίγρης» και πρόσθεσε: «Η συμβουλή μας προς την Ελλάδα είναι η εξής: Μην ξεχνάτε αυτό το ιερό έθνος. Αυτό το ιερό έθνος δεν ανέχεται ποτέ την αδικία που του γίνεται και δεν θα επιτρέψει ποτέ να εγκλωβιστεί η Τουρκία. Υπό αυτή την έννοια, μην εμπλακείτε σε πράγματα που ξεπερνούν τα όριά σας βασιζόμενοι σε αυτόν ή τον άλλον. Δεν έχει δικαίωμα η Ελλάδα να παρενοχλεί την Τουρκία».

Ο αντιπρόεδρος του ΑΚΡ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «προσπαθεί να αυξήσει τη δική τους ισχύ χρησιμοποιώντας τα κράτη σαν να είναι δικοί της αντιπρόσωποι. Η συμβουλή μας προς την Ελλάδα είναι να μην γίνουν όργανο τους». Πρόσθεσε ότι «εμείς, ως Τουρκία και Ελλάδα, μπορούμε να κάνουμε κάθε είδους διμερείς συνομιλίες στο τραπέζι. Θα υπάρχουν θέματα στα οποία δεν συμφωνούμε, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε αρκετά στα θέματα που συμφωνούμε. Να μην μπουν σε εχθρικές ή ανταγωνιστικές σχέσεις με την Τουρκία πιστεύοντας αυτά που λένε οι τρίτες χώρες, οι τρίτες πλευρές».

