Καιρός: 40άρια και καταιγίδες το Σάββατο

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σάββατο, αφού η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς, ενώ σε άλλες περιοχές θα βρέχει.

Το Σάββατο αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια, όμως μετά το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας, στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, στα υπόλοιπα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά, στα κεντρικά ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Ιόνιο. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία, σε υψηλά επίπεδα, θα κυμανθεί, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Μακεδονία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 18 έως 34, στη Θράκη από 17 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 39, στην Ήπειρο από 17 έως 31, στην Ανατολική Στερεά από 19 έως 40, στη Δυτική Στερεά από 17 έως 31, στην Πελοπόννησο από 15 έως 33 (στα νότια τμήματά της έως 36), στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 27, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29 και στην Κρήτη από 14 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 Μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά έως 6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νοτιοδυτικούς 2 έως 4 Μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 2 Μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι έως 3 Μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

