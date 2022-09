Life

Η άγνωστη σχέση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα… από τα χέρια της φαίνεται πως έχασε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς το στέμμα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς στο απόγειο της δόξας της βρέθηκε μια ανάσα από το να γίνει το επίσημο κορίτσι του Ουίλιαμ.





Μέσα… από τα χέρια της φαίνεται πως έχασε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς το στέμμα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς στο απόγειο της δόξας της βρέθηκε μια ανάσα από το να γίνει το επίσημο κορίτσι του νεαρού τότε πρίγκιπα Ουίλιαμ, έπειτα από έντονο διαδικτυακό φλερτ.

Όπως επισημαίνουν βρετανικές εφημερίδες, πρόκειται για μια ελάχιστα γνωστή ιστορία, η οποία, ωστόσο, είχε προκαλέσει έντονη κινητικότητα στο βρετανικό παλάτι.

Το Μπάκιγχαμ έτρεμε στην ιδέα ότι η ποπ σταρ Μπρίτνεϊ, με τα σεξουαλικού περιεχομένου τραγούδια της «Baby One More Time» και «Oops! I Did It Again» και τις προκλητικές εμφανίσεις, θα γινόταν η μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας.

Όταν ταμπλόιντ της Αυστραλίας κυκλοφόρησε στις αρχές του 2000 με εξώφυλλο που έδειχνε τον έφηβο τότε πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη Σπίαρς δίπλα δίπλα με τίτλο «Ο πρίγκιπας και η ποπ σταρ» και τον σκανδαλιστικό υπότιτλο «Γιατί το παλάτι φοβάται την Μπρίτνεϊ Σπίαρς» πολλοί πίστεψαν ότι πρόκειται για ανυπόστατες φήμες.

Ωστόσο, το 2002 ίδια η Σπίαρς επιβεβαίωσε, σε όχι ιδιαίτερα γνωστή συνέντευξή της, ότι το περιεχόμενο του δημοσιεύματος ήταν αλήθεια.

Ανέφερε ότι αντάλλαξε σειρά από παθιασμένα e-mails με τον Ουίλιαμ, φλερτάροντας αδιάκοπα μέσω του διαδικτύου. Ο πρίγκιπας φαινόταν να ανταποδίδει με ενθουσιασμό την ερωτική προσέγγιση της ποπ σταρ, αλλά, όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως, ξαφνικά το ενδιαφέρον του Ουίλιαμ «πάγωσε».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Ουίλιαμ να βγουν ραντεβού για δείπνο κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στη Βρετανία και ο πρίγκιπας δέχτηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Λύκοι “αλωνίζουν” στα Κουφάλια (βίντεο)

Χαλκιδική - εξαφάνιση 2χρονου: Δικογραφία σε βάρος των γονιών του

Καιρός: 40άρια και καταιγίδες το Σάββατο