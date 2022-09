Υγεία - Περιβάλλον

Λουκίδης: Οι εμβολιασμοί για κορονοϊό και γρίπη θα “ανακουφίσουν” και το ΕΣΥ

Τι είπε για την παραλλαγή “Κένταυρος”, την συμβίωση γρίπης και κορονοϊού και την ανάγκη θωράκισης του πληθυσμού ενόψει του χειμώνα.

Στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» και στην Φαίη Μαυραγάνη, μίλησε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σχετικά με τον κορονοϊό, τα επικαιροποιημένα εμβόλια και την γρίπη.

Αναφορικά με την μετάλλαξη «Κένταυρος» και τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα, ο Στυλιανός Λουκίδης είπε πως πρόκειται για μια ανησυχητική μετάλλαξη, ωστόσο από την μετάδοση της στην Ινδία δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες μεταλλάξεις και επομένως δεν υπάρχει λόγος αυξημένης ανησυχίας.

Ο κ. Λουκίδης είπε ακόμη πως λόγω της ανοσοποίησης της κοινωνίας, μέσω εμβολιασμών και νόσησης, είμαστε κοντά στο να γίνει ο κορονοϊός σαν την γρίπη, ενώ επεσήμανε πως φέτος είναι εποχή έξαρσης ιώσεων και κορονοϊού και θα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί, ώστε η «συμβίωση» τους να είναι αρμονική. Προσέθεσε ότι σε αυτό συνηγορούν και τα νέα από το νότιο ημισφαίριο, που τώρα βγαίνει από τον χειμώνα.

Ερωτηθείς για τα επικαιροποιημένα εμβόλια έναντι του κορονοϊού, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας είπε πως ο εμβολιασμός πρέπει να επικεντρωθεί στην αναμνηστική δόση και στις ομάδες πληθυσμού για τις οποίες έχει κάνει σύσταση η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και αφορά κυρίως τα άτομα άνω των 60 ετών και όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Σχετικά με την γρίπη, ο κ. Λουκίδης είπε πως «πρέπει να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε το 2020, να εμβολιαστούμε σε μεγάλο βαθμό για να θωρακιστούμε τους οργανισμούς μας και να μην επιβαρύνουμε το σύστημα υγείας, καθώς πρέπει να υπάρξει μετά από δύο χρόνια χώρος για να δοθεί φροντίδα σε ασθενείς με άλλα νοσήματα».

