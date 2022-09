Πολιτική

Τουρκία: Οργή για τις ΗΠΑ και την πλήρη άρση του εμπάργκο για όπλα στην Κύπρο

Η Άγκυρα επέκρινε "έντονα" την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να άρει το εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο. Η ανακοίνωση του τουρκικου ΥΠΕΞ.

Την αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η απόφαση της Ουάσινγκτον να άρει πλήρως το εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να αναφέρει: «Καταδικάζουμε έντονα την επέκταση του εύρους εφαρμογής της απόφασης που ελήφθη από τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2020 να άρει το εμπάργκο προς την Ελληνοκυπριακή Κυβέρνηση».

«Η απόφαση αυτή, που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας προς τις δύο πλευρές στο νησί και η οποία θα εντείνει περαιτέρω την αδιαλλαξία της ελληνοκυπριακής πλευράς, θα επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού ζητήματος και θα οδηγήσει σε μια κούρσα όπλων στο νησί, βλάπτοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε το υπουργείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Η Άγκυρα ζήτησε από τις ΗΠΑ «να επανεξετάσουν την απόφαση αυτή και να ακολουθήσουν μια ισορροπημένη πολιτική απέναντι στις δύο πλευρές στο νησί».

«Η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα πρέπει να επαναβεβαιώσει την κυρίαρχη ισότητα και το ίδιο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με τις συμφωνίες του 1959-60, και να ενεργήσει ανάλογα», σημείωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, βάσει των νομικών και ιστορικών ευθυνών της, θα εξακολουθήσει να λαμβάνει τα απαραίτητα βήματα για την ύπαρξη, την ασφάλεια και τη γαλήνη των Τουρκοκυπρίων με κάθε μέσο», κατέληξε η ανακοίνωση.

Δένδιας: “Πολιτικό ορόσημο” η πλήρης άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ προς την Κύπρο

«Χαιρετίζω και εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν (Antony Blinken) για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ προς την Κύπρο», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter.

«Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πολιτικό ορόσημο για τις σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

«Χαιρετίζω επίσης τη συνεισφορά του Αμερικανικού Κογκρέσου και ιδιαίτερα του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ (Robert Menendez), αρχιτέκτονα του East Med Act του 2019».

«Μαζί με την Κύπρο και τις ΗΠΑ, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση πάντα του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», καταλήγει ο υπουργός Εξωτερικών.

Χαιρετίζω και εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίηση μου για την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Antony Blinken για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ προς την Κύπρο.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 17, 2022

Λοβέρδος: Ιστορική η απόφαση Μπάιντεν για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

"Η απόφαση του Προέδρου Μπάιντεν για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο είναι ιστορική. Πρώτον γιατί αλλάζει μια πολιτική των ΗΠΑ που χρονολογείται από το 1977, δεύτερον γιατί έχει έντονο θετικό συμβολικό πρόσημο, τρίτον γιατί αποτελεί μία ακόμη αμερικανική απάντηση στην αντισυμμαχική πολιτική του Προέδρου Ερντογάν και τέταρτον γιατί ανατρέπει μια πολιτική ίσης αντιμετώπισης του εισβολέα του 1974 και του θύματος της εισβολής που είναι η Κύπρος", αναφέρει σε δήλωση του ο Ανδρέας Λοβέρδος, υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την απόφαση Μπάιντεν για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

