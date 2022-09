Κοινωνία

Δολοφονία στην Καβάλα: θρήνος στην κηδεία του 52χρονου (εικόνες)

Σε κλίμα οδύνης, η χήρα του πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο, τα παιδιά του και λιγοστοί συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον άνδρα που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την εξιχνίαση του εγκλήματος

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας στην Καβάλα για την δολοφονία του 52χρονου, πατέρα δύο παιδιών, το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που πήγαινε να πιάσει δουλειά.

Το πρωί του Σαββάτου, η χήρα του κινούμενη με αναπηρικό αμαξίδιο καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, τα δύο παιδιά του, στενοί συγγενείς και φίλοι του άνδρα που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, είπαν το τελευταίο αντίο στον 52χρονο, η κηδεία του οποίου τελέστηκε στην Χρυσούπολη.

Όλοι τους περιμένουν εναγωνίως την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας για να δοθούν ερωτήσεις στα βασανιστικά ερωτήματα τους για το ποιος ή ποιοι και γιατί ήθελαν νεκρό τον δικό τους άνθρωπο.

Φίλοι του επί δεκαετίες και συγγενείς του επιμένουν πως ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, ευγενικός και ήπιος, που δεν είχε διαφορές και ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής κυκλοφόρησαν φήμες στην περιοχή πως η υπόθεση της δολοφονίας του 52χρονου εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία και ότι ομολόγησε ο δράστης, όμως σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές δεν ευσταθεί κάτι τέτοιο.





Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση και η αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση συνεκτιμούν στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, την ιατροδικαστική έκθεση, μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα ίχνη του δράστη.