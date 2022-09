Κοινωνία

Αθήνα: “Έσπρωχνε” ναρκωτικά στο κέντρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το αυτοκίνητό του για όχημα διακίνησης και το σπίτι του για αποθηκευτικό χώρο, ο άνδρας διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας.

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 40χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση πληροφοριών για ένα αλλοδαπό που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στο κέντρο της Αθήνας, κινούμενος με λευκό αυτοκίνητο και που χρησιμοποιεί το σπίτι του ως χώρο αποθήκευσής τους, ταυτοποιήθηκε ο 40χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να κινείται στην Κυψέλη με το όχημά του και σε έρευνα που έγινε στο αμάξι, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 1,1 γραμμ. και το χρηματικό ποσό των 840 ευρώ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 15,072 κιλών, 2 ζυγαριές ακριβείας , νάιλον συσκευασία περιέχουσα 10 φαρμακευτικά δισκία, κινητό τηλέφωνο και διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις και ιδιόχειρες σημειώσεις με αναγραφόμενα ποσά και ονόματα.

Τη σύλληψη του αλλοδαπού, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών με συνδρομή αστυνομικών της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.