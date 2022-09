Κοινωνία

Πειραιάς: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Πούλαγαν ναρκωτιά σε περιοχές του Πειραιά. Πώς έπεσαν στη "φάκα" των Αρχών. Τι βρήκε η ΕΛΑΣ στα σπίτια των συλληφθέντων.

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών σε Κερατσίνι και Νίκαια για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων ηλικίας 53, 46 και 54 ετών αντίστοιχα κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 143,9 γραμμ. συνθετικής κανναβινοειδούς ουσίας, 71 ναρκωτικά δισκία, 3 ζυγαριές ακριβείας, σουγιάς, σιδερογροθιά και 2 μοτοσικλέτες.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκαν -3- περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών από τους συλληφθέντες σε ισάριθμα άτομα, στην περιοχή του Κερατσινίου.

