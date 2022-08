Κοινωνία

Πειραιάς: Κοκαΐνη αξίας εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκε σε κοντέινερ (εικόνες)

Πως έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κοντέινερ που ήταν γεμάτο ναρκωτικά.

Ακόμη ένα φορτίο κοκαΐνης μέσα σε μπανάνες από το Εκουαδόρ ξετρύπωσαν οι ελληνικές διωκτικές αρχές στον Πειραιά.

Κατόπιν διενέργειας ανάλυσης κινδύνου από ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά δεσμεύτηκε στις 22-08-2022 από το Γ’ Τελωνείο Πειραιά, ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με πιθανή ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών.

Την 24-08-2022 κατά τη διενέργεια έλεγχου, στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, από αυτοκινούμενο όχημα x-ray του Γ’ Τελωνείου Πειραιά εντοπίστηκε ύποπτη οργανική ουσία στα ψυκτικά μηχανήματα του εμπορευματοκιβωτίου.

Κατόπιν αυτού, ακολούθησε έλεγχος από τελωνειακούς υπαλλήλους του τμήματος δίωξης λαθρεμπορίου του Γ’ Τελωνείου Πειραιά και κλιμακίου στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρχής Πειραιά και εντοπίστηκαν πενήντα (50) συσκευασίες περιέχουσες ποσότητα ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη μεικτού βάρους πενήντα τεσσάρων κιλών και τριακοσίων εβδομήντα οκτώ γραμμαρίων (54.378 γρ), οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Το προαναφερθέν εμπορευματοκιβώτιο τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση και την 25-08-2022, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, διενεργήθηκε ελεγχόμενη μεταφορά από στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σε περιοχή της Δυτικής Αττικής με αρνητικά αποτελέσματα.

Το υπόψη εμπορευματοκιβώτιο προερχόταν από λιμένα Γκουαγιακίλ (Guayaquil) Εκουαδόρ και είχε ως τελικό προορισμό το λιμένα Πειραιά. Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά παραδόθηκαν στη Λιμενική Αρχή Πειραιά που διεξάγει την προανάκριση. Σημειώνεται ότι η αξία της προαναφερόμενης ποσότητας κοκαΐνης υπολογίζεται στα δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.300.000€).

