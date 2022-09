Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η κηδεία, οι κινηματογράφοι και η δεξίωση για τους ηγέτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε η άφιξη των αρχηγών κρατών στην Βρετανία, για την κηδεία της εκλιπούσας βασίλισσας, η οποία θα προβληθεί σε γιγαντοθόνες και δεκάδες… σινεμά!

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ θα προβληθεί τη Δευτέρα σε 125 κινηματογράφους σε όλη τη Βρετανία, όπως ανακοινώθηκε χθες Σάββατο από το βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού. Η είσοδος στους κινηματογράφους για την προβολή της κηδείας είναι δωρεάν, αλλά οι περισσότερες θέσεις ήταν ήδη κλεισμένες από την Πέμπτη. Παράλληλα, γιγαντοοθόνες έχουν στηθεί σε πάρκα, πλατείες και καθεδρικούς ναούς για την προβολή της τελετής.

Η κυβέρνηση κήρυξε αργία τη Δευτέρα για την κηδεία, η οποία αναμένεται να προσελκύσει μεγαλύτερο πλήθος από ό,τι τα περισσότερα σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης βρετανικής ιστορίας: την κηδεία της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 ή τους βασιλικούς γάμους.

Η κηδεία στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ και η πομπή που θα ακολουθήσει θα μεταδοθούν ζωντανά από τα δίκτυα ΒBC, ITV και Sky.

Βασιλείς, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι από όλον τον κόσμο θα παραστούν στην κηδεία της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανίας, η οποία στις 8 Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών.

Το Λονδίνο υποδέχεται τους υψηλούς προσκεκλημένους

Οι προσκεκλημένοι για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ άρχισαν να συρρέουν στο Λονδίνο. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έφθασε το βράδυ του Σαββάτου συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ.

Το απόγευμα της Κυριακής το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ θα αποτίσει φόρο τιμής στη σορό της Ελισάβετ Β’, η οποία εξακολουθεί να εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Ο Τζο Μπάιντεν θα παραστεί σε δεξίωση που διοργανώνει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το βράδυ της Κυριακής, προς τιμήν των υψηλών προσκεκλημένων.

Το Λονδίνο ετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρώτη κηδεία δημοσία δαπάνη ύστερα από εκείνη του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965. Η τελετή προσελκύει διακεκριμένους καλεσμένους στη βρετανική πρωτεύουσα. Ξεχωρίζουν μεταξύ αυτών - εκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν - ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Παρόντες θα είναι επίσης ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο της Ιαπωνίας (στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάρρησή του στον θρόνο, το 2019) και ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Προσκεκλημένοι είναι επίσης εστεμμένοι, όπως ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας και ο πατέρας του, ο Χουάν Κάρλος – ο οποίος παραιτήθηκε το 2014 και ζει εξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Αββαείο, όπου στις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδος) της Δευτέρας θα τελεστεί η κηδεία, μπορεί να φιλοξενήσει 2.000 άτομα.

Η Αστυνομία έχει σχεδιάσει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αυστηρότερα από εκείνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 που διοργανώθηκαν στο Λονδίνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βουτιά της θερμοκρασίας και βροχές στην μισή Ελλάδα

Καταγγελία - Νάξος: Χτύπησε τον άντρα της με σκουπόξυλο και προσπάθησε να τον πνίξει

Βασίλισσα Ελισάβετ - Καμίλα: Δεν θα ξεχάσω ποτέ από εκείνη τα...