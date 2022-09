Κοινωνία

Φωτιές: Οι περιοχές υψηλού κινδύνου την Κυριακή (χάρτης)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χάρτης με τις περιοχές που κινδυνεύουν σήμερα. Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες.

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ορισμένες περιοχές της χώρας σήμερα Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr) στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκονται Στερεά Ελλάδα, Κορινθία, Αχαΐα, Λακωνία, Κύθηρα, αλλά και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

?? Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου ?? για Κυριακή 18/9



?? Υψηλός κίνδυνος 3? σε:



?? Πολλές περιοχές σε #Στερεά_Ελλάδα

?? #Κορινθία, περιοχές σε #Αχαϊα, #Λακωνία & στα #Κύθηρα

??Περιοχές σε #Κεντρική_Μακεδονία



?? https://t.co/UcUk4016Fw@pyrosvestiki @112Greece @hellenicpolice pic.twitter.com/qtEEzZ1EPT

— Civil Protection GR (@GSCP_GR) September 17, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ - Καμίλα: Δεν θα ξεχάσω ποτέ από εκείνη τα...

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η κηδεία, οι κινηματογράφοι και η δεξίωση για τους ηγέτες

Καταγγελία - Νάξος: Χτύπησε τον άντρα της με σκουπόξυλο και προσπάθησε να τον πνίξει