Λεβεδειακός - Αστέρας Τρίπολης: Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις

Ισόπαλη 1-1 έληξε η αναμέτρηση στη Λιβαδειά ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Αστέρα Τρίπολης, για την 5η αγωνιστική της Super League. Αυτό ήταν το πρώτο ματς των γηπεδούχων στη Λιβαδειά, καθώς σε όλα τα προηγούμενα ματς ο Λεβαδειακός έπαιζε εκτός έδρας, λόγω εργασιών στο γήπεδο. Το σκορ άνοιξε η ομάδα της Βοιωτίας στο 48΄ με τον Λιάγκα, για να ισοφαρίσουν οι Αρκάδες έξι λεπτά αργότερα με τον Καστάνιο.

Ο Αστέρας ξεκίνησε πιο «ορεξάτα» την αναμέτρηση και διατήρησε την υπεροχή στο πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα. Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι «ανέβασαν στροφές» και έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 34΄, όταν σε γύρισμα του Λούα Λούα και προβολή του Δούμτσιου από τη μικρή περιοχή, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία. Τρία λεπτά αργότερα (37΄) ο Δούμτσιος βρέθηκε σε πολύ καλή θέση, αλλά ο επιθετικός του Λεβαδειακού άργησε και κόπηκε από την άμυνα του Αστέρα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, καθώς στο 48΄ μετά από εκτέλεση φάουλ του Μουτίνιο, ο Λιάγκας με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Βοιωτούς. Η απάντηση του Αστέρα όμως ήρθε πολύ γρήγορα, καθώς στο 54΄ σε εκτέλεση κόρνερ του Μπερτόλιο, ο Τζουκάνοβιτς πήρε την κεφαλιά, ο Μπαρτόλο έκανε το γύρισμα στον Καστάνιο και αυτός από κοντά «έγραψε» το 1-1.

Στη συνέχεια ο Αστέρας έχασε καλή ευκαιρία στο 63΄, όταν το σουτ του Μπαρτόλο πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 66΄ και στο 78΄ οι γηπεοδούχοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν στις ευκαιρίες των Μπελμόντ και Τσιριγώτη. Στο 85ο λεπτό ο Μπαρτόλο βγήκε στην πλάτη των αμυντικών, ο Κωνσταντινίδης τον ανέτρεψε και ο διαιτητής έδειξε πέναλτι. Η φάση εξετάστηκε στο VAR, όπου φάνηκε ότι το φάουλ έγινε εκτός περιοχής και έτσι ο διαιτητής Περράκης άλλαξε την απόφαση του.Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Δούμτσιος, Μπελμόντ, Κωνσταντινίδης - ΓκαρντάβσκιΟι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λεβαδειακός (Γιάννης Ταουσιάνης): Μάρκοβιτς, Χάμοντ, Μεχία (59΄ Τσιριγώτης), Λιάγκος, Βινίσιους, Κωνσταντινίδης, Παναγιώτου (89΄ Μπαχανάκ), Μουτίνιο (69΄ Σκβάρκα), Μπελμόντ, Λούα Λούα (89΄ Ρεγκίς), Δούμτσιος (59΄ Βρακάς).

Άστερας Τρίπολης (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Καρμόνα, Άλβαρες, Στάνκο, Ντομίνγκεθ (46΄ Μπαρτόλο), Μπερτόλιο (74΄ Μπαράλες), Τιλίκα, Ριέρα (46΄ Γκαρνταβσκι), Μπενίτο (59΄ Κρεσπί).